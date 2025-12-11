שר האוצר, ח"כ בצלאל סמוטריץ', אירח אתמול (רביעי) בירושלים משלחת בכירה של מנהלי האוצר ממדינות ארצות הברית, שהגיעו לישראל במסגרת משלחת משותפת של הליגה לידידות אמריקה-ישראל ומשרד החוץ, בשיתוף עם ארגון הגג של מנהלי האוצר בארה"ב.

במשלחת השתתפו מנהלי האוצר של מדינות כמו צפון דקוטה, ויסקונסין, דרום דקוטה, וירג’יניה, קנזס, אינדיאנה, איווה, איידהו, מיסיסיפי ונברסקה. את הביקור מלווה גם נשיא הבונדס, דני נווה.

במהלך הדיון עם חברי המשלחת, הציג שר האוצר סמוטריץ' את עמידותה וחוסנה של הכלכלה הישראלית, במיוחד לאור האתגרים הביטחוניים והכלכליים שהמשק התמודד איתם מאז השבעה באוקטובר. השר הציג נתונים עדכניים לגבי תחומי הצמיחה, התעסוקה, ההשקעות והתשתיות, וכן תוכניות אסטרטגיות לחיזוק המשק לקראת שנת 2026.

חברי המשלחת הדגישו את מחויבותם ארוכת השנים לקידום ההשקעות בישראל ואת חשיבות הקשר הכלכלי והאסטרטגי בין שתי המדינות. במהלך ביקורם, השתתפו חברי המשלחת בסיורים ובמפגשים מקצועיים, כולל פגישה עם נשיא המדינה, ביקור בכנסת ובבורסה בתל אביב, סקירה מקרו-כלכלית, היכרות עם תשתיות מים וסייבר, ומפגש עם חברות סטארט-אפ.

שר האוצר סמוטריץ' אמר בעקבות הביקור: "הכלכלה הישראלית מוכיחה פעם אחר פעם, וביתר שאת בעת מלחמה, איתנות יוצאת דופן. יש לנו דנ"א לאומי שיודע להפוך משבר להזדמנות ולצמוח מתוך הקושי, והנתונים מעידים על כך שהמשק הישראלי חזק ויציב".