אלעד כהן, בן 17 וחצי ותלמיד ישיבת סוסיא, נהרג אתמול (רביעי) בהתהפכות טרקטורון בשטח פתוח סמוך לרוחמה. הוא יובא למנוחות היום.

פראמדיקית מד"א דנה לויטין סיפרה, "כשהגענו למקום ראינו את הפצוע, נער בן 17 כשהוא לצד הטרקטורון ההפוך, הוא היה מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה וסבל מחבלה רב מערכתית, ביצענו בדיקות רפואיות אך עקב אופי הפציעות מהם סבל לא נותר לנו אלא לקבוע את מותו".

בני משפחתו מספרים כי אלעד, תושב שדרות, היה אדם "משכמו ומעלה", תלמיד מסור ואוהב תורה. לדבריהם הוא היה מחובר לארץ ישראל, והגיע ללמוד בישיבת סוסיא מתוך רצון "ללכת לאורכה ולרחבה", וקם מדי בוקר מוקדם ללימוד חברותא עם אחד מרבניו.

עוד סיפרו כי "אלעד היה נער של עמל והתמדה, שהתאמן בקביעות במטרה להגיע ליחידה משמעותית בצה"ל". חבריו לישיבה כבר יצאו לשבוש"ים, והוא עצמו תכנן בשנה הבאה ללמוד בישיבה גבוהה כדי להעמיק את לימודיו. בני המשפחה מתארים אותו כאדם של קודש וחול, דרך ארץ וכבוד האדם, ואביו הוסיף כי "הוא הלך כמו שהוא אהב ברגבי אדמתה של ארץ ישראל".