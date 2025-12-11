ראש מועצת שומרון, יוסי דגן, נמצא בימים אלה בשלושה ימים של פגישות בוושינגטון, בהם הוא נפגש עם סנאטורים, חברי קונגרס ובכירים בממשל טראמפ, במטרה לגייס תמיכה בריבונות ישראלית בשומרון.

במהלך הביקור, קיים דגן מפגש מרגש עם יו"ר בית הנבחרים, מייק ג'ונסון, איתו הוא עומד בקשר קרוב. במהלך המפגש, העניק ראש המועצה לג'ונסון תחריט מנחושת של אתרי התנ"ך בשומרון, כולל קבר יוסף, הר גריזים, הר עיבל ועמודי שומרון העתיקה.

ג'ונסון, שציין את החיבור ההיסטורי עם שומרון, כינה את דגן "אחי", והביע תמיכתו המוחלטת בריבונות ישראלית בשטחי יהודה ושומרון: "התנ"ך ברור: יהודה ושומרון היא ארץ ישראל. אני לא יודע למה אנחנו מתלבטים על זה כל יום מחדש".

דגן, בתגובה, הדגיש את ההיבט ההיסטורי והצודק של הריבונות בשומרון: "אנחנו נלחמים יחד למען הצדק - יהודה ושומרון זה הצדק, וגם הביטחון", אמר. הוא הוסיף כי השמירה על האזור היא המפתח לביטחון מדינת ישראל ולעתיד החיובי שלה.

הפגישה התקיימה ברקע שימוע היסטורי בקונגרס האמריקאי, שבו השתתפו השניים, והתקיים תחת הכותרת "יהודה ושומרון", במקום הכינוי השגוי "הגדה המערבית". השימוע התקיים בוועדת המשנה למזרח התיכון של ועדת החוץ בקונגרס, בראשות חבר הקונגרס מייק לולר.