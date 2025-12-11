נתוני סקר חדש שנערך עבור "מדד צהר ליהדות ומסורת" מעלים כי 92% מהחילונים מדליקים נרות חנוכה, באופן מלא או חלקי.

נתון זה מעיד על התפשטות השמירה על המסורת היהודית בחג האורים בקרב ציבור שאינו בהכרח דתי. מתוך אלה, 68% ציינו כי הם מקפידים להדליק נרות בכל אחד מימי החג, בעוד כ-24% הצהירו כי הם מדליקים נרות בחלק מהימים בלבד. רק 8% מהנשאלים ציינו כי אינם מדליקים נרות כלל.

הסקר מדגיש כי חג החנוכה נותר לא רק חג דתי, אלא גם סמל תרבותי שמאחד את החברה הישראלית. זהו חג שנחוג לא רק בגלל משמעותו הדתית, אלא בשל הערכים שהוא מייצג, כולל אחדות ישראלית, חופש פנימי ותעוזה רוחנית.

הרב אשר סבג, חבר בהנהלת צהר, אמר בתגובה כי "האתוס של גבורת המעטים מול הרבים, המאבק על ערכים ועל המולדת, מתחבר עמוקות להוויה הישראלית של עצמאות ותקומה".

הוא הוסיף כי מנהג הדלקת הנרות מסמל תקווה ואחדות, במיוחד לאחר אירועי 7 באוקטובר, ומוסיף לכך משמעות רבה. "הסמל של הנר מספק רמז לכוח פנימי שמניע אותנו לא להתייאש, לסמל את מרדנותנו ותקומתנו, ולתת מימד של רוחניות וקדושה", ציין הרב סבג.