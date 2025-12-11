נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, אמר הלילה (חמישי) כי יחשוף בתחילת 2026 את הרכב חברי "מועצת השלום", שתפקח על ניהול עזה ושיקומה.

טראמפ התייחס לתוכנית במסגרת השלב השני של מאמציו לסיים את המלחמה והוסיף כי המועצה תכלול ראשי מדינות חשובות.

"זו תהיה אחת מהמועצות האגדתיות ביותר אי-פעם. כולם רוצים להיות בה. אלה יהיו למעשה הראשים של המדינות הכי חשובות", טען הנשיא האמריקני.

לאור התנגדות מצד מדינות ערביות ומוסלמיות, ראש ממשלת בריטניה לשעבר, טוני בלייר, לא יעמוד בראש המועצה. במקומו, מוזכר שמו של הדיפלומט ניקולאי מלדנוב ששימש לפני כעשור כשליח האו"ם למזרח התיכון וזוכה לאמון ישראל והמדינות הערביות.