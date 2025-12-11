הפאניקה בצה"ל חושפת תהליך בריא

יש חשיבות לכך שלא צה"ל ולא משרד הביטחון אלא אזרח מהשורה, 'תורת לחימה' ליתר דיוק, היה הראשון שפרסם בחשבון האקס שלו, כבר בשעה 1:48 בבוקר ה- 5 בדצמבר, ש"הרמטכ"ל אייל זמיר מקדם את גרמן גילטמן מכנופיית 'אחים לנשק' לדרגת תת-אלוף, ולתפקיד סדיר במפקדת זרוע היבשה של צה"ל".

יש חשיבות לכך שאזרח מהשורה הוא זה שגרם לשר הביטחון ישראל כ"ץ להודיע דרך חשבון האקס שלו באותו יום בשעה 8:54 ש"מי שמטיף לסרבנות לא ישרת בצה"ל", ולכן "הודעתי היום לרמטכ"ל אייל זמיר כי אני פוסל על הסף את ההמלצה למנות ולקדם את אלוף משנה (מיל') גרמן גילטמן, מראשי 'אחים לנשק' שקרא לסרבנות שירות בצה"ל". "מי שמטיף ומעודד סרבנות", חזר על זה כ"ץ פעם שלישית באותה הודעה, "לא ישרת בצה"ל ולא יקודם לשום תפקיד".

מקרה גילטמן מזכיר שעד היום שר הביטחון הורה להדיח רק את הפצ"רית שלא קשורה לסרבנות. אל"מ במיל' גרמן גילטמן לא הודח מתפקידו כקצין האש של אוגדה 162. שר הביטחון רק ביטל את קידומו, מה שאומר שהוא עוד רחוק מלהשלים את המשימה שלקח על עצמו - להדיח מצה"ל את כל מי שסירב או קרא לסרבנות.

ולמרות שמדובר במקרה חריג ויוצא דופן, עצירת קידומו של גילטמן הספיקה כדי לגרום לזעזוע מספיק גדול שיצר כמה כותרות מבהילות. כך למשל כותרת 'מעריב' בישרה לנו ש"חיל האוויר בסכנה: 'מנסים להחריב אותנו, קצינים כבר בורחים'". אבי אשכנזי לא מגלה לנו בכתבה שנושאת את הכותרת הזאת את זהותם של המזהירים והבורחים אבל לא מותיר ספק שמדובר בקצינים שמזדהים עם גילטמן, שמזוהים עם קפלן.

"זה לא רק גילטמן" אומר קצין אלמוני אחד שמבין טוב מאוד את משמעות הצהרות שר הביטחון להוציא מצה"ל את כל מי שבדרך כזאת או אחרת נתן את ידו לסרבנות. מדובר ב"אלפי קצינים וחיילים שמסתכלים אם הצבא שלנו הפך לפוליטי ואם יש להם עדיין מקום בו", מתריע אותו קצין אלמוני. מכיוון שרק אידיוט גמור יהרהר בכלל באפשרות שהסרבנות הקפלניסטית אינה פוליטית, הסיבה לכך ש"קצינים כבר בורחים" גם כן פוליטית, ולכן מדובר בעצם במופע חדש של סרבנות.

יהודה שרון פרסם גם כן ב'מעריב' סיבה נוספת ל"פאניקה בצה"ל", שהחלה לפני גילטמן - החשש מפגיעה בפנסיה. שרון מביא את ההסבר של תא"ל במיל' ראם עמינח לפאניקה, שנגרמת בגלל ספסור בביטחונה של ישראל "לטובת החוק השנוי במחלוקת שח"כ ביסמוט מבקש לקדם". מכיוון שבג"ץ קבע שתוספת הפנסיה אינה חוקית, ברור שהסבר שקושר בין מחט לשחת, בין קיצוץ בפנסיה לחוק הגיוס, נועד ליצור את הרושם שהממשלה בכוונה יוצרת "פאניקה" שמבריחה קצינים ובכך פוגעת בביטחון המדינה. העניין הוא שמדובר בפאניקה מאוד סלקטיבית, שמבהילה קצינים שמכשירים עכשיו עוד מופע חדש של סרבנות - 'אם לא תשלם לא נשמור עליך'.

ברור לפיכך שאם היא קיימת, הבהלה שאוחזת רק בסוג מאוד מסוים של קציני צה"ל ולפי דיווחים גם אנשי שב"כ ומוסד לא אמורה בכלל להבהיל. הבריחה ככל שזו קיימת מבשרת את תחילתו של תהליך הבראה מבורך שעובר על צהל שב"כ, מוסד, כזה שהורג את הפתוגן הפרוגרסיבי שזיהם את הגופים האלה עד כדי כך שהם זקוקים עכשיו לטיפול מציל חיים.

גילטמן שהתגייס לשירות מילואים בזמן ש"מחריב הדמוקרטיה" עדיין ראש ממשלה חשף את השקר הבלתי נסלח שבאמצעותו אלה שהצליחו לשכנע רבבות שסרבנות שומרת על הדמוקרטיה שכחו לציין שהסרבנות מפקירה את המדינה. גילטמן שנשאר בצה"ל וכנראה יקודם בעתיד, לא מסתדר עם הניסיון לעורר פאניקה על גבו. לכן ככל שזו קיימת מדובר בבריחה מרצון שלא קשורה בגילטמן וגם לא בפצ"רית.

בריחה מרצון של קצינים מכילי סרבנות יכולה להקל מאוד על שר הביטחון במשימתו להדיח מצה"ל את אלה שמנסים להמיס את לב הלוחמים, שעדיין לא מבינים שהפתוגן הפרוגרסיבי שהתיישב עמוק במוחם גורם להם להמשיך להאמין שהסרבנות האובדנית שלהם הצילה את מדינת ישראל.

מכיוון שצבא וסרבנות ממש לא מסתדרים, צריך לקוות שה"פאניקה בצה"ל" מבשרת את תחילתו של תהליך שבו במקום הדחה כל מי שהכתים את עצמו בכתם הבל ימחה של סרבנות ידיח את עצמו, ובא לצבא מזור.

הכותב חבר בחוג הפרופסורים לחוסן לאומי