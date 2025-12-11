בעולם שבו קניות אונליין הפכו לחלק בלתי נפרד מהחיים, החשש מהונאות ומתחזים ממשיך להיות אחד ממכשולי הצמיחה הגדולים ביותר בשוק הישראלי.

לפי הערכות, היקף הסחר המקוון בישראל צפוי לחצות את רף ה־40 מיליארד שקל בשנה הקרובה - אך עדיין רבים מהצרכנים מהססים ללחוץ על כפתור “שלם".

דווקא מתוך הפער הזה קם מיזם כחול־לבן חדש בשם, TrueScontrol שמטרתו ברורה: להחזיר את האמון באונליין הישראלי, ולהעניק לצרכנים תו אמינות רשמי שניתן לבדוק בלחיצת כפתור.

“אתר יכול להיראות מושלם - אבל מי עומד מאחוריו?”

הסיפורים על אתרי רמייה, חנויות שנעלמות לאחר תשלום והודעות מתחזות הפכו לתופעה יומיומית בישראל. “הצרכן הישראלי כבר למד לזהות סכנות", אומר שחר ישראל בוטבול, אחד ממייסדי המיזם.

“גם אתר שנראה הכי מקצועי יכול להיות מופעל על ידי מתחזה. החשש הזה מונע מעסקים אמיתיים לצמוח".

בוטבול, תושב הדרום ובעל ניסיון רב בליווי עסקים לעולם הדיגיטלי, חבר לגל חזיזה - מהנדס מחשבים ועיתונאי לשעבר. חזיזה מכיר מקרוב את העולם הטכנולוגי ואת הפרצות שמאפשרות לאתרים מפוקפקים לבלבל גולשים.

השניים בנו מערכת שמטרתה לסמן עסקים אמיתיים בלבד - ולהרחיק את כל השאר.

תהליך אימות שמזכיר בנק - לא לוגו שאפשר להעתיק

כדי לקבל את תו "עסק מאומת", בעל העסק נדרש לעבור מספר שלבי בדיקה:

אימות מסמכי העסק ורישיונות מול מקורות רשמיים

שיחת וידאו מאובטחת לווידוא זהות בעל העסק

בדיקות רקע דיגיטליות ומוניטין ברשת

הטמעת קוד אבטחה באתר שמציג תעודת אימות חיה לצרכן

“הצרכן לא מקבל רק לוגו מעוצב - אלא מידע שקוף: מי עומד מאחורי העסק, האם פרטי האימות עדיין בתוקף, ואפילו איך לתקשר עם הבעלים", אומר חזיזה.

ולא כל עסק עובר את התהליך. חלק מהבקשות נפסלות כבר בשלב הראשוני.

כשיש ביטחון - המכירות מזנקות

לדברי היזמים, המיזם אינו רק כלי להגנת הצרכן - אלא מנוע צמיחה לעסקים ישראליים שמוכיחים שהם אמינים.

עסקים שקיבלו את תו האימות מדווחים על עלייה בהמרות ושיפור בתחושת הביטחון של הלקוחות.

“אנחנו רוצים לעזור לעסקים טובים להתבלט מעל הרעש", מסביר בוטבול.

“התו שלנו מראה שהם אמיתיים ושקופים - וזה הבדל שמורגש בארנק".

החזון: תו אימות בכל אתר ישראלי

היזמים מציגים יעד שאפתני - להביא לכך שכל חנות אונליין חוקית בישראל תציג תו אימות רשמי, בדומה לרישיון עסק בחנות פיזית.

“ככל שיותר עסקים יאומתו - כך מרחב הפעולה של הנוכלים יקטן. זה אינטרס לאומי, לא רק עסקי", מסכם חזיזה.

מהפכה שקטה - ומשמעותית - לכלכלה הישראלית

בעידן שבו הקמת אתר נראית פשוטה וזולה יותר מאי פעם, היכולת של הציבור לדעת מי באמת מוכר לו מוצר - הופכת לקריטית.

אם TrueScontrol יעמוד ביעדיו, ייתכן שבעתיד הקרוב כל קנייה אונליין בישראל תתחיל בבדיקה אחת:

האם העסק מאומת?

הזדמנות הצטרפות מוקדמת

לפרטים, הצטרפות לאימות וזכאות לתו מאושר- אתרי מסחר ומומחים מוזמנים להצטרף כבר היום.