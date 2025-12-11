"אתה שופר ודובר": יעקב ברודוגו כמעט פוצץ ראיון עם רוני קובן צילום: באדיבות "פגישה", כאן 11

יעקב ברדוגו, יועצו הקרוב של ראש הממשלה נתניהו, מגיש תוכנית הערב של גלי ישראל ו"שבע" בערוץ 14 התארח בתוכנית "פגישה" עם רוני קובן והתעמת איתו כשטען שהמגיש מעליב אותו ואף איים לפוצץ את הראיון.

בתוכנית המלאה, שתשודר במוצאי השבת בכאן 11, השניים מתנגחים על השאלה האם ברדוגו הוא שופר של ראש הממשלה ואיך בדיוק הוא יכול גם לייעץ ולעזור לנתניהו וגם לראיין אותו.

יעקב ברדוגו על יחסיו עם השר איתמר בן גביר באדיבות "פגישה", כאן 11

את יחסיו עם איתמר בן גביר הוא מתאר כ"טובים מאוד" למרות שהוא מציין כי "אינו כוס התה שלי".

ברדוגו טען שנעשה לשרה נתניהו עוול ושרעיית הנשיא הרצוג מתערבת בעניינים שבהם אינה צריכה להתערב.

עוד מסביר ברדוגו בריאיון למה נתניהו לא צריך להתראיין בערוצים הישראלים חוץ מאשר ערוץ 14, איך נקם בגלי צה"ל על הדחתו ועל הרגע שבו חשב שנתניהו חיסל לו את הקריירה.