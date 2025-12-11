אלמונים פרצו אתמול לביתו של עיתונאי רדיו 'קול חי' יענקל'ה פרידמן וגנבו תכשיטים וכסף.

בראיון ל'קול חי' הוא שיתף בתחושותיו הקשות. "נכנסתי הביתה ופשוט הייתי בהלם של החיים - רוקנו את הבית. הפכו הכול. זו לא רק גניבה, זו חדירה לפרטיות, למקום שהוא קודש־קודשים של כל אדם", תיאר.

לדבריו, כשאשתו חזרה הביתה המקום כבר היה זירת חקירה. "לא נתנו לנו לגעת בדברים. הגיעו שוטרים, הגיע מז"פ. לפי מה שאמרו לנו - אלו פורצים מקצועיים. לא השאירו אפילו טביעת אצבע אחת".

בדבריו תיאר פרט שעורר אצלו חשד: "כשבאתי להיכנס לבניין, ראיתי על ארבע מכוניות ליד הבית עיתון 'כל העיר - בני ברק'. גם בתיבת הדואר שלי היה אותו עיתון. רק אחר כך קלטתי שזה בכלל עיתון של שבוע שעבר. אולי התחזו לשליח, אולי חיפו על עצמם - לך תדע".

פרידמן לא שלל אפשרות שהפריצה קשורה לעבודתו. "אני חושף פרשיות, מזהיר ומתריע, וגם בימים אלו אני בעיצומן של כמה פרשיות - בעיקר הונאות גדולות בציבור. אני מדבר דוגרי, אפשר לחשוב על הכול". עם זאת, המשטרה מעריכה שמדובר בפשע רכוש מתוכנן.

"זה היה בין אחת לשתיים ורבע בצהריים. כנראה שידעו שאין אף אחד בבית. לצערי, מי שמכיר אותי יודע - הבית אצלנו לא תמיד נעול ביום. הם פשוט הורידו את הידית ונכנסו", סיפר.

הפורצים לקחו כסף ותכשיטים, כולל פריטים בעלי ערך סנטימנטלי. "היו גם תכשיטים עם ערך סנטימנטלי, שרשרת של אשתי מסבתא זיכרונה לברכה. דברים שלא חוזרים".