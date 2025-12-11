ראש ישיבת בית אל, הרב זלמן מלמד, קורא הבוקר (חמישי) בשיחה עם ערוץ 7 לקדם את חוק הגיוס באופן שימנע השתמטות של מי שאינם לומדים תורה באופן מלא.

"העיקרון הוא שבמלחמת מצווה כולם חייבים לצאת ואין פטור לאף אדם - בין שהוא לומד תורה ובין שאינו לומד - וקל וחומר במלחמת מצווה של הגנת ישראל מיד צר שזו מלחמה של פיקוח נפש - אין שום דעה שאדם שלומד תורה שלא יצא לקרב", מדגיש הרב מלמד.

"בפועל", לדעתו, "במצב הנוכחי שאנחנו נמצאים בו, צריך להיות חוק כזה שמחייב לגייס את כל מי שלא לומד תורה באופן מלא. אני מניח שלפחות 50 אחוזים מהציבור החרדי לא ממשיך ללמוד עד גיל 26. מי שלומד באופן מלא יקבל דחייה וכל עוד שהוא עסוק בלימודו יהיה משוחרר מהגיוס. זה צריך לחייב את כל הציבור - כולל הציבור החרדי. כדין ההלכה שאומרת 'כופין על המצוות', אם הציבור החרדי לא מסכים, צריך לכפות אותו ולמנוע ממנו את כל הזכויות עד שיסכים למה שהיה מקובל על כל גדולי הדור הקודם".

הרב מלמד גם מציב את ההגדרה ללימוד תורה באופן מלא. "מדובר בלימוד כפי הכללים הנהוגים היום - שאדם צריך ללמוד שני סדרים ביום - סדר ערב וסדר בוקר. מי שמפסיק ללמוד בשנות החיוב חלה עליו החובה להתגייס לצבא".

הציפייה שלו היא שגם ראשי הציבור החרדי יצטרפו לקריאתו. "צריכה להיות קריאה של גדולי התורה, הרבנים ואישי הציבור החרדיים, שהם מקבלים את ההנחה שמי שלומד מקבל דחייה ומי שלא חייב להתגייס".