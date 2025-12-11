ספר חדש מציג את סיפור חייו של שילה ראוכברגר, מפקד מחלקה בגדוד 51 של חטיבת גולני שנפל בקרב.

הספר, שנכתב על ידי נורית בר יוסף ויצא לאור בהוצאת ספריית בית אל, עוסק בדמותו של ראוכברגר כפי שהיא משתקפת דרך קולותיהם של האנשים שפגש והשפיע עליהם לאורך הדרך.

השם שניתן לספר - "אדם הוא לא ענף קטוע" - מסמן את התפיסה האנושית שעמדה בבסיס הנהגתו. לפי תיאור המו"ל, מדובר בסיפור על מפקד שידע להקשיב ולראות את האדם שמולו. "ומתוך שראה, גידל, הצמיח ורתם למשימות".

אמו של שילה, נירית ראוכברגר, שיתפה בתחושותיה עם ערוץ 7 לרגל צאת הספר החדש: "מדובר בספר רחב ומשמעותי הרבה מעבר להנצחה אישית: אני מרגישה שזה אומנם ספר על שילה, אבל זה ממש לא ספר זיכרון. זה ספר על החיים ועל הכוח שיש במפגש האנושי הפשוט - כשאדם, מורה או מפקד, מצליח לגעת בצד השני, בעצם בנוכחות שלו".

לדבריה, הספר בנוי כקולאז' של עדויות שממחישות את כוחה של קבוצה ואת ההובלה האנושית: "מניפת קולות מכל מיני מקומות שמדברת על הכוח של קבוצה, על הנהגה, על שייכות - ובעיקר על הכוח של אדם לראות את מי שנמצא מולו, ומתוך זה שהוא רואה אותו - להוביל אותו קדימה".

ראוכברגר מצביעה על מגוון הסיטואציות בהן שילה נגע באנשים סביבו: "בין שהוא היה חבר של בחור שמתקשה בתיכון, ובין שהוא היה עם ילד עם צרכים מיוחדים, ובין שהוא היה מפקד, ובין שהוא היה בן משפחה. זה כאילו, ממש עכשיו, זה באמת לא שילה - זה אנחנו. זו היכולת שלנו".

לבסוף היא מתארת את חשיבותו של הספר דווקא בתקופה הנוכחית, בה המילים מקבלות הד עמוק: "אני מרגישה שדווקא בתוך התקופה הכל-כך קשה וכואבת, וההדים, האדוות שלאט-לאט יוצאות - הפשטות הקשר, והעין הטובה שמשולבים שם בתוך הספר - אני חושבת שהם מראים את הכוח. וגם, כמובן, דברים ששילה כתב".