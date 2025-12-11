ארגון חוננו הגיש תביעה אזרחית בסך 220,000 שקלים נגד נהג אוטובוס ערבי, אשר ריסס בושם על צעירים יהודים בעת נסיעה בירושלים, לאחר שלדבריו הם "מסריחים".

האירוע התרחש לפני שנתיים, אך התיק הפלילי נגד הנהג נסגר בעקבות חקירה ראשונית. כעת, באמצעות תביעה אזרחית, מנסה ארגון חוננו להשיג פיצוי לנערים.

בכתב התביעה, שמתאר את האירוע, עולה כי הצעירים, בגילאי 14 ו-15, עלו על קו 19 של אגד. כאשר האוטובוס חלף סמוך לצומת פת, עצר הנהג את האוטובוס ודרש מהצעירים לעבור לחלקו האחורי של האוטובוס. לאחר שהצעירים שאלו את הנהג מדוע הם צריכים לעבור לאחור, הנהג הוציא ספריי בושם והחל לרסס לעברם, תוך שהוא מכנה אותם "מסריחים".

עדות אחד הנוסעים חוננו

עו"ד חיים בלייכר, המייצג את התובעים, ציין כי מדובר באירוע אנטישמי מכוער, כשהדבר חמור שבעתיים כשמדובר בנהג אוטובוס שתחת ידיו נמצאת בטיחותם של מאות אזרחים בכל יום. "לצערנו, רשויות החוק לא רצו לתת מענה לאירוע במישור הפלילי, ואנו עושים מאמץ לפחות במישור האזרחי לפצות את הנערים על עוגמת הנפש הרבה שנגרמה להם ולהרתיע את אותם מעשי אנטישמיות", אמר בלייכר.