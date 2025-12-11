הרב תמיר גרנות, ראש ישיבת ההסדר אורות שאול, השתתף בפגישת מפלגת הציונות הדתית שדנה ביחסה של המפלגה לחוק הגיוס והסביר את התנגדותו לנוסח הנוכחי.

"אני יודע שיש אנשים שהחשש הכי גדול שלהם הוא שהממשלה תיפול. החשש הכי גדול שלי הוא שהעם ייפול", אמר הרב גרנות, ששכל את בנו סרן אמתי גרנות בלחימה בצפון ימים ספורים לאחר פרוץ המלחמה בעזה.

בראיון לכאן רשת ב' הוסיף כי "הממשלה זה במקום השני. אני מאוד מקווה שסמוטריץ' יחשוב אותו דבר. אני יכול לקוות שהוא יקבל החלטות נכונות, ולהפעיל את מלוא השפעתי".

לדברי הרב גרנות: "אני מאמין שההודעה שסמוטריץ' הוציא אתמול הוא אכן מתכוון אליה ברצינות. אני מקווה שהוא גם יעשה את זה נכון, ואני גם פועל שהוא יעשה את זה נכון. אני נותן בו אמון ואני נותן לו כוח כדי שיעשה את זה. אם חס וחלילה הוא לא יעשה את זה - אני חושב שזו תהיה פגיעה חמורה בעם ישראל ופגיעה חמורה בציונות הדתית וגם במפלגה הציונות הדתית".