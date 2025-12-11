בנק ישראל פרסם היום (חמישי) חוות דעת בנוגע להצעת חוק הגיוס, שבה הביע התנגדות לנוסח החוק הנוכחי, שלדבריו כולל סנקציות בעלות השפעה נמוכה על חייבי הגיוס החרדים.

הבנק טוען כי הצעת החוק לוקה בחסר, במיוחד בהקשר של יעדי הגיוס והסנקציות הכלכליות המוטלות על מי שלא יתגייסו. "היעדים לגיוס שהחוק קובע נמוכים והתמריצים הכלכליים לגיוס אינם אפקטיביים", נכתב בחוות הדעת.

בבנק קוראים לתקן את נוסח החוק כך שיכלול תמריצים חיוביים ושליליים אפקטיביים שיביאו לתוצאה משמעותית בטווח הארוך.

בנוסף, בבנק ישראל הזהירו כי במתכונתו הנוכחית, הצעת החוק עלולה לא להביא לשינוי מהותי בהיקף הגיוס החרדי, וכתוצאה מכך ישמר הנטל הכלכלי הקיים על הצבא והמשק. "הצעת החוק לא תפתור את בעיית הגיוס של החרדים, דבר שיביא להמשך השימוש הרחב במילואים, ויש לכך עלויות מקרו-כלכליות משמעותיות", צוין בחוות הדעת.

המשמעות של מצב כזה, לפי הבנק, תהיה פגיעה בשוק העבודה, אובדן הכנסות למשק, ועלות תקציבית נרחבת, וכן פגיעה בהכנסות ממסים.