תלמידי מרכז הרב על קברו של הרב מטבריג צילום: באדיבות המצלם

תלמידי ובוגרי ישיבת מרכז הרב צייינו השבוע (ג') מאה שנה לפטירתו של הרב אברהם אהרן הכהן בורשטין - הרב מטבריג - בעלייה מיוחדת לקברו שבהר הזיתים בירושלים.

המשתתפים התאספו במקום לתפילה ואמירת פרקי תהילים לעילוי נשמתו. הרב בורשטין כיהן כרב בכמה עיירות בליטא, והתבלט כלמדן מובהק ובעל השפעה תורנית רחבה. לאחר חזרת הרב אברהם יצחק הכהן קוק ממסע ההתרמה בארצות הברית בכ' בכסלו תרפ"ה, הוזמן הרב בורשטין על ידו, ובחודש אדר החל לכהן כראש ישיבת מרכז הרב בירושלים.

עם בואו לירושלים הפך לדמות מרכזית בישיבה, ושיעוריו משכו תלמידים גם מישיבות נוספות - לרבות כאלו שלא הזדהו עם דרכה של מרכז הרב.

כהונתו בראשות הישיבה נמשכה כתשעה חודשים בלבד, עד לפטירתו הפתאומית בי"ט בכסלו תרפ"ו (דצמבר 1925). כאשר שמע הרב צבי יהודה הכהן קוק על פטירתו, בכה עליו שלושה ימים. על מצבתו נכתב לבקשת הרב אברהם יצחק הכהן קוק: "ארז הלבנון אדיר התורה, בחיר גאוני הזמן... הגאון האמיתי פאר הדור..."