הרב עידו אלבא, מתלמידיו של הרב מרדכי אליהו, מרבני קריית ארבע-חברון וחבר פורום מכון רבני היישובים, פרסם השבוע את ספרו החדש "דין צדק".

הספר עוסק בסוגיות יסוד הנוגעות לתחום דיני ממונות בבתי הדין הרבניים, בדגש על קביעת מקום הדיון כאשר יש מחלוקת בין הצדדים, ועל ההתמודדות עם תביעות בגין הוצאת שם רע.

בהקדמת הספר כתב הרב אלבא, "בתי הדין נתקלים תדיר בשאלה מה הדין כאשר התובע מגיש תביעה בבית דין אחד, והנתבע מבקש לדון בבית דין אחר הסמוך לו. במקרים כאלו, אם הנתבע מבקש דיון בבית דין אחר ממה שרצה התובע, הוא בדרך כלל בגלל שהנתבע יודע ששם לא מחייבים נזק על דברים כאלו בצורה משמעותית ולכן יש רגלים לדבר שכוונתו להתחמק מדיון הוגן".

הרב מציין כי ישנם מקרים שבהם "פעמים רבות יותר חשוב הדיון על מקום הדיון מהדיון בגוף הטענות", וקורא לבתי הדין לדון בשאלת מקום הדיון תוך שמיעת שני הצדדים כדין. הוא מוסיף כי פעמים אף מתקבלות החלטות מכריעות על ידי מזכיר בית הדין בלבד, ללא שמיעת טענות בעלי הדין, מצב שלדבריו דורש תיקון.

בין הדגשים המרכזיים שבספרו, מבקש הרב אלבא לעורר את בתי הדין לעיסוק פעיל יותר בתביעות על לשון הרע. לדבריו, "בימינו קל יותר מבעבר להוציא שם רע בקנה מידה עצום, הנזק הוא הרבה מעבר לביוש עצמו", וקובע כי "ראוי לצאת בקריאה גדולה להקים בתי דין מסודרים שיתמחו וידונו בענין הוצאת שם רע, כיון שזה צורך הדור".

הספר "דין צדק" מיועד לדיינים, תלמידי חכמים, ולכל העוסקים בתחום דיני ממונות, והוא שואף לחולל שינוי בהכרעה ההלכתית והמעשית במציאות בתי הדין בימינו.