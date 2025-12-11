לקראת הבחירות שיתקיימו היום לאגודת הסטודנטים באוניברסיטה העברית, פנו חברי תא הסטודנטים "דרור" של מפלגת הציונות הדתית לאגודה, בדרישה לפסול מועמדת בשם ולריה בורבוי, שרצה עם הסלוגן "הקול הסוציאליסטי לאגודה", לאחר שהסיתה נגד חיילי צה"ל ומדינת ישראל, והגדירה את המלחמה בעזה כ"מלחמת השמדה".

המועמדת טענה "אפעל לרתום את הכוח של האגודה לבניית צעדי מחאה ושביתה לסיום מוחלט של מלחמת ההשמדה והפלת ממשלת המוות. בכל הזדמנות, אקדם את המאבק להוצאת כל כוחות הכיבוש מהרצועה, הגדה, סוריה ולבנון, נגד חידוש מלחמת ההשמדה בעזה, ההרעבה והצור, ונגד מתקפות המתנחלים בגדה, הטרנספר והעקירה".

בתא הסטודנטים "דרור" של מפלגת "הציונות הדתית" מסרו: "העובדה שאגודת הסטודנטים מאפשרת לגיס חמישי שכזה להתמודד בבחירות, למרות ההצהרות הברורות והבוטות נגד מדינת ישראל ונגד לוחמי צה"ל שמחרפים את נפשם להגנתה של מדינת ישראל, היא כתם בל יתואר שיש למחוק ולבטל באופן מיידי".

לדבריהם, "אין מקום לתמיכה בטרור, ולנציגים של ארגוני הטרור בקמפוסים, וכל שכן בתפקידים בתוכם. אנו דורשים מאגודת הסטודנטים למנוע מהמועמדת האנטי-ציונית להתמודד בבחירות, ולמנוע מקרים כאלו גם בעתיד".

לאחר שתא "דרור" הביאה לפסילת המועמדת הגיב בארגון "מאבק סוציאליסטי" שמקדם את מועמדותה: "חברת מאבק סוציאליסטי נפסלה, ברגע האחרון, מלהשתתף בבחירות לאגודת הסטודנטים, בגין פלייר המציג את המצע שלה. באופן אנטי-דמוקרטי, ועדת הבחירות פסלה את המועמדות של ולריה בורובוי, אחרי שכבר עשרות סטודנטים הביעו תמיכה במצע שלה נגד הקיצוצים בהשכלה הגבוהה, נגד יוקר המחייה, נגד מלחמת ההשמדה ונגד הרדיפה הפוליטית וההשתקה של סטודנטים פלסטינים ומתנגדי מלחמה".

אלא שלאחר ערעור שהגישה המועמדת הוחלט לבטל את פסילתה ובארגון "דרור" מתכוונים להמשיך במאבק.