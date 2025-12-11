נשיא המדינה יצחק הרצוג שלח באמצעות עורכי דינו מכתב התרעה לפני תביעת לשון הרע, ליו"ר התנועה לאיכות השלטון עו"ד אליעד שרגא.

מכתב ההתרעה נשלח בשל דבריו של שרגא במהדורת חדשות 12 לפני כיומיים, אז אמר כי "יש לנו כאן נשיא שמעורב בדיל מושחת של חסינות תמורת נשיאות", וקרא לחקירה פלילית בנושא.

עורכי דינו של הנשיא הרצוג מסרו במכתב: "הדברים החמורים אינם משקפים את המציאות. פרסום הדברים החמורים והכוזבים הוביל לפתיחתו של מסע ציבורי המציגו כמושחת וכעבריין, כמי שאינו ראוי לשמש כנשיא המדינה".

דבריו של שרגא נאמרו בעקבות פרסום טענות בחדשות 12 לפיהן חוות דעת משפטית סודית שהוכנה עבור יצחק הרצוג טרם מינויו לנשיא ונועדה לאפשר חנינה לראש הממשלה נתניהו לפני הגשת כתב האישום נגדו.

בבית הנשיא הכחישו את הדברים באופן גורף. "מעולם לא היתה הסכמה, הבנה או הכרה בין הנשיא יצחק הרצוג לראש הממשלה בנימין נתניהו הקושרת בין כהונתו של הרצוג לענייניו המשפטיים של נתניהו - לרבות חנינה - לא במפורש, לא באות ולא ברמז. כל המעז לטעון אחרת עושה שקר בנפשו ובלשונו, ומסתכן בתביעת דיבה.

לעניין חוות הדעת המדוברת - מדובר בשקר מוחלט וממוחזר של אדם בשם מוטי סנדר שלא היה לו תפקיד בקמפיין לנשיאות כלל. כפי שכבר פורסם שוב ושוב, חוות הדעת היא יוזמה פרטית של מר סנדר, ובפרסומים אף נקבע נקבע שלנשיא אין קשר לחוות הדעת. מר סנדר ככל הנראה ביקש את חוות הדעת אחרי ששנים ניסה לדחוף לעסקת טיעון וחנינה לראש הממשלה נתניהו. יובהר כי נשיא המדינה יצחק הרצוג לא ראה את חוות הדעת הזאת, וגילה עליה רק לאחר שנים כשפורסמה באמצעי התקשורת. עוד יודגש כי נשיא המדינה נבחר לתפקידו ברוב חסר תקדים, לאחר שקיבל תמיכה רחבה מכל סיעות הבית ולא היה צריך את תמיכתו של נתניהו או מי מטעמו", הוסיפו בבית הנשיא.