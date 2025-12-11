הרב אליקים לבנון, רב השומרון וראש ישיבת ההסדר באלון מורה, שהשתתף בפגישה עם השר בצלאל סמוטריץ' בנוגע לחוק הגיוס מסביר את השיקולים השונים לגבי תמיכה אפשרית בהצעה.

לדברי הרב לבנון, אחד הנושאים המרכזיים היה הטענה שהחרפת מצוקת המילואים מחייבת גיוס חרדים. “התקשורת מתעלמת מן הנתונים”, אמר. “יוצרים קמפיין שלפיו החרדים חייבים להתגייס בגלל המילואים, אבל זה פשוט לא נכון. גם אם יתגייסו היום - הם לא יוכלו לעזור בתוך חודשים ארוכים”.

הרב לבנון הציג מספרים שלדבריו אינם מקבלים ביטוי ציבורי ולפיהם בעשור האחרון כ-180 אלף חיילי מילואים שוחררו, מתוכם כ-40 אלף לוחמים שנמצאים עדיין בגיל כשירות. “אלו אנשים שאפשר להחזיר לצבא בצו אחד. אז כל הדיון המתמקד בכמה אלפי חרדים הוא זניח יחסית. הבעיה האמיתית היא שאין לצה"ל תשתית מספקת לקלוט כוח אדם נוסף".

עם זאת הדגיש הרב לבנון "כולנו תומכים בגיוס. אין פטור מגיוס - יש דחייה. גיוס הוא הזכות של כל צעיר. כמו שאין פטור מתפילין - אין פטור משירות. אפשר לדחות שירות בגלל לימוד תורה, אבל לא לסרב לו לגמרי".

לדעתו, גיוס בכפייה, לא יועיל. "חייל שיוצא מהכלא ונכנס בכוח למסגרת - לא יתפקד. אי אפשר לשבור אידיאולוגיה באמצעות עונש. יש היום אלפי חרדים שרוצים מסלולי שירות, אבל הצבא לא בנוי לקלוט אותם. אם תיווצר אווירה טובה, אם יראו חרדים במדים בלי שאנשים מרימים גבה, זה יגרום לשינוי פסיכולוגי עמוק. הלחץ רק פועל הפוך”.

לדעתו, “החוק הזה בא לתת נחת. הוא מפחית את הלחץ התרבותי והפוליטי על הציבור החרדי. כשמורידים לחץ, מתחילה תנועה טבעית. כשמפעילים לחץ - הם ננעלים. צעירים חרדים מספרים שהם רוצים להתגייס, אבל חוששים מחרם חברתי. אומרים להם שלא יתחתנו איתם, שמי שיתגייס לא יתקבל למשפחות טובות. יש איומים, אפילו פניות אישיות מרבנים גדולים נגד כל מי שמעודד גיוס. לא חוק הגיוס יביא את המהפכה. שינוי האווירה, פתיחת הלבבות, והקמת מסלולים מתאימים לציבור החרדי - אלו יגרמו לשינוי אמיתי. אנחנו בעד שירות, בעד שילוב, אבל לא בעד כפייה”.