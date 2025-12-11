השר קיש: ייאסר שימוש בטלפונים בבתי ספר יסודיים דוברות משרד החינוך

שר החינוך, יואב קיש, הכריז היום על מדיניות חדשה במערכת החינוך, שלפיה החל מ-2 בפברואר (ט"ו בשבט), ייאסר השימוש בטלפונים ניידים בשטח בתי הספר היסודיים.

המדיניות החדשה מציעה כי השימוש במכשירים יוגבל רק לשיעורים ייעודיים שבהם יאשר הצוות החינוכי את השימוש לצורכי למידה.

מטרת המהלך היא לאפשר לתלמידים לפתח מיומנויות חברתיות ורגשיות, לשפר את האקלים החינוכי ולהגביר את המיקוד בלמידה, תוך צמצום ההסחות החיצוניות.

השק קיש הסביר: "אנחנו מאפשרים לילדים לחזור ולפגוש זו את זה באמת, להפחית הסחות חיצוניות ולהרחיב את הקשר האנושי והטבעי בין התלמידים, ללא מסכים".

הוא ציין כי המדיניות מבוססת על מחקרים רבים מהארץ ומהעולם, אשר מצביעים על השפעות שליליות לשימוש בטלפונים על רווחת התלמידים ועל האקלים הבית ספרי.

המדיניות החדשה גובשה בעקבות עבודת מטה רחבה של משרד החינוך, שבחנה את השפעת השימוש בטלפונים הניידים על שוק העבודה, הסביבה הלימודית, המיומנויות החברתיות והרגשיות הנדרשות במציאות המשתנה. המהלך הוא חלק ממדיניות מערכתית רחבה במטרה לצמצם את הסחות הדעת, לחזק קשרים חברתיים וליצור סביבה שתשפר את תנאי הלמידה.