השבוע הושלם ויצא לאור הכרך השלישי בסדרת "עיוני אי"ה" של הרב גיל דביר, ר"מ בישיבת אורות שאול בתל אביב, בהוצאת ספריית בית אל.

מדובר בהמשך ישיר למיזם שמבקש להנגיש את תורת הרב קוק לקהל הרחב באמצעות חיבור בין פסקאות מתוך עין איה לבין פרשיות השבוע.

הרב דביר מציין כי רבים מהלומדים נתקלים בקושי ממשי בהבנת כתבי מחשבה, ותחושת התסכול נובעת מכך ש"מאוחרי המילים הגבוהות והשפה המסורבלת מסתתרת תורה גדולה שיכולה לתת ברכה וחיים". לדבריו, ככל שהדורות מתרחקים מהמקורות, גוברת הצורך ביצירות המסייעות בתיווך ובהנגשה של דברי הרב קוק.

הסדרה בנויה כך שבכל פרשה - ולעיתים גם למועדים - מוצמדת פסקה מתאימה מתוך עין איה. מבנה זה מאפשר ללומד יחיד או לקבוצה לקיים לימוד רציף לאורך כל השנה, כשהרעיונות המופשטים משתלבים בדיונים המעשיים שעולות מן הפרשה. בכך נוצר, כדברי המחברים, "שער נפלא להבנת תורת הרב קוק".

ייחודה של הסדרה הוא בכך שהטקסטים המקוריים מובאים במלואם, ללא עיבוד וללא קיצור, אך בצדם מופיעה מסגרת המסבירה את ההקשר, מציגה את הרעיון המרכזי ולעיתים אף משווה בין עמדות שונות. הרב דביר עצמו מדגיש כי מטרת המבנה היא לאפשר "מפגש בלתי־אמצעי עם דברי הרב קוק", תוך מתן כלים ברורים ללומד.

בדברי הברכה שכתב הרב יובל שרלו לספר נאמר, "מדובר בשילוב מופלא, של תורה שבכתב, ביצירה המופלאה של קריאתה בפרשת השבוע; דברי חכמים באגדה, שהם יינה של תורה; ודברי הרב קוק זצ"ל על דברים אלה. כולם מובאים ומבוארים בפשטות מאפשרת נגישות, ועוד יותר מכך - מסוגלת לחולל שינוי בלב הלומד. והדברים מאירים ומשמחים, מעצימים ומקרבים, לריח ניחוח של ממש".

הכרך השלישי מציג שני חידושים משמעותיים: הראשון הוא מפתחות מפורטים לכל שלושת הספרים, המאפשרים לקורא איתור מהיר ונוח של נושאים מרכזיים בהגותו של הרב קוק. מפתחות אלו מהווים כלי עבודה יעיל במיוחד למלמדים, לתלמידים ולכל מי שעוסק בהכנת שיעורים המבוססים על כתבי הרב קוק.

החידוש השני הוא הוספת פרקים בחלק מן הפרשות המוקדשים להעלאת זכרם של נופלים, אשר חייהם מבטאים ערכים העומדים בלב הרעיונות המובאים בספר. שילוב זה מאפשר לקורא לחבר בין ההגות לבין סיפור חיים ממשי, ובכך להעמיק את המשמעות הערכית של הלימוד.

בסיום מלאכת העריכה, מצויין כי "יותר מ־300 פיסקאות נכללות בסדרה - שער נפלא להבנת תורת הרב קוק".