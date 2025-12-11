יו"ר ש"ס הרב אריה דרעי התייחס בהודעה לתקשורת שנמסרה אמש (ד') לביטול ההקפאה רבת־השנים במינוי משרות תורניות, הכוללות רבני יישובים, רבנים אזוריים והבלניות. ההודעה פורסמה בעקבות המהלך שמוביל המשרד לשירותי דת בשיתוף השר סמוטריץ'.

לדברי דרעי, המהלך מאפשר להתחיל בתהליך רשמי שצפוי להעניק תקצוב ממלכתי לעשרות רבני יישובים המכהנים כיום ללא תקן ממשרד הדתות. עד עתה הועסקו רבנים רבים על חשבון תקציבם של היישובים והמועצות, ללא תמיכה ממשלתית מוסדרת.

דרעי ציין כי מדובר בתיקון לעוול מתמשך כלפי משרתי הקודש הפועלים יום־יום למען הציבור, ואמר, "לאחר שנים ארוכות של הקפאה במינוי משרתי הקודש - רבני יישובים, רבנים אזוריים ושיפור שכרן של הבלניות - ולאחר חוק שיזמה ש"ס והחלטת הממשלה שהוביל ידידי השר בצלאל סמוטריץ והמשרד לשרותי דת, ההקפאה בוטלה והמהלך יוצא לדרך".

בהמשך דבריו הודה דרעי לשר בצלאל סמוטריץ' על הובלת המהלך, וציין, "אני מודה לידידי השר בצלאל סמוטריץ' על שיתוף הפעולה המלא ועל הובלת ההחלטה שהביאה לעשיית צדק עם רבני ההתיישבות והבלניות". עם השלמת ההליך יזכו רבנים רבים לתקצוב ישיר מטעם המשרד לשירותי דת.