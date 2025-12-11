ח"כ צבי סוכות פנה היום (חמישי) ליו"ר הכנסת ח"כ אמיר אוחנה וליועצת המשפטית של הכנסת, עו"ד שגית אפיק, בדרישה לנקוט צעדים מיידיים בעקבות מקרים חמורים שבהם נציגי עמותות, הממומנות בידי ישויות מדיניות זרות, הסתירו את זהות הגוף המממן בניגוד לחוק חובת הגילוי ולכללי האתיקה של הכנסת.

סוכות טוען כי בדיון הוועדה לביקורת המדינה שהתקיים השבוע, ד"ר יורם שורק טען כי הגיע לדיון באופן עצמאי וללא גוף המממן אותו, אף שבפועל פעל מטעם ארגון הפועל ביהודה ושומרון וממומן על ידי ישות מדינית זרה. לדבריו, מדובר בהטעיה ישירה של הוועדה ובחציית קו אדום המחייבת ענישה מיידית.

כמו כן, בדיון אחר, פרופסור יוסי זעירא טען כי עלות "ההתנחלויות" עומדת על 600 מיליארד דולר בשנה, נתון שלדבריו היה שקרי ומופרך. בנוסף, סירב זעירא לחשוף את זהות הגוף ששלח אותו לדיון, למרות שמימונו הגיע מגורמים זרים. ח"כ סוכות הדגיש כי הסתרת המימון מהווה הפרה בוטה של החוק ופוגעת באמון הציבור בעבודת הכנסת.

בפנייתו, דרש ח"כ סוכות להטיל סנקציות חמורות, כולל מניעת כניסה לצמיתות של ד"ר שורק ופרופסור זעירא לדיוני הכנסת, ולהבהיר לנציגי העמותות כי הסתרת מידע היא עבירה חמורה שתוביל לסילוק מיידי מהוועדות. בנוסף, הוא דרש להנחות את מנהלי הוועדות לבצע בדיקה מקדימה לכל משתתף המייצג גוף שמומן בידי ישות מדינית זרה, כך שסירוב למסור את פרטי המימון יהווה עילה להוצאה מיידית מהדיון.

"הכנסת מחויבת לשקיפות מלאה. לא נאפשר לכל גורם בעל אינטרסים זרים להשפיע על עבודת הוועדות תוך הפרת החוק. מדובר בחובה ציבורית מהמעלה הראשונה ויש לפעול בנושא באופן תקיף וללא דיחוי", הדגיש סוכות.