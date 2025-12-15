השיעור היה מוכן כמעט לחלוטין. ר' דוד, ר"מ בכיר בישיבה חשובה בירושלים, שייף את הפרטים האחרונים בסוגיית 'מיגו' במסכת בבא מציעא. אלא שאז במוחו בצבץ זיכרון שלא נתן לו מנוח.

"זכרתי שיש ריטב"א שמתיישב היטב עם הסוגיה ועם הזווית שאני רציתי להאיר בה, אבל לא זכרתי את הנוסח המדויק", משתף בשיחה מיוחדת שהסכים לקיים עמנו. "צעדתי ב-1:30 בלילה לבית הכנסת בשכונה, עברתי על הרשימה הארוכה של ספרי ה'אוצר' לפי א' ב', מצאתי את הספר, אבל גם שם זה לא הופיע".

ר' דוד גמל בליבו שכל עוד לא ימצא את מבוקשו, הוא לא ימסור שיעור בנושא. "בבוקר למדתי עם החברותא הקבועה והצפתי בפניו את הבעיה אליה נקלעתי. הוא הפתיע אותי כשאמר לי 'תמתין לי פה 10 דקות'. כעבור פחות מעשר דקות הוא שב אליי בפנים שמחות ואמר לי כממתיק סוד: 'הריטב"א הזה נכתב במסכת כתובות! לכן לא מצאת אותו'".

כמובן ששמחתו של ר' דוד הייתה עצומה, אך היא הייתה מהולה במידה רבה של סקרנות. "אז נחשפתי לראשונה לעוצמה של פרויקט השו"ת בר אילן. אופציות החיפוש במערכת הזו הן בלתי מוגבלות והמעבר הפשוט בין כמות הספרים העצומה הפליאה אותי ממש. לולא המערכת הזאת, הייתי מוסר שיעור חסר, או גרוע מזה לא הייתי מוסר אותו בכלל".

פרויקט השו''ת צילום: פרויקט השו''ת

לחצו כאן ועברו למכרז של פרויקט השו"ת>>

ר' דוד ממחיש את היתרון המובהק של מאגר הספרים התורני המוקלד הגדול ביותר בעולם: איכות ההקלדה וההגהה שמאפשרת להנגיש ולאתר מידע ששום אוצרות ומאגרים תורניים אחרים, ושום מסע לילי לספרייה, לא יכולים להשיג. הדיוק הזה, שמושג באמצעות תהליכי הקלדה והגהה מוקפדים, הוא שהופך את פרויקט השו"ת לכלי הלימוד החשוב ביותר בהיסטוריה היהודית. לא פחות.



ידעת ומצאת

השילוב הייחודי של כמות הספרים וטכנולוגיית חיפוש מתקדמת, ממשיך להשתפר ולבוא לידי ביטוי גם בגרסה האחרונה של פרויקט השו"ת.

בגרסה 33, נוספו עשרות כרכים המעניקים תועלת רבה לציבור הלומדים, ובהם המפעל ההלכתי המונומנטלי הלכה ברורה של הראשון לציון, הרב דוד יוסף שליט"א ושישה כרכים של סדרת שיעורי תורה לרופאים אותם מסר הגר"י זילברשטיין שליט"א. תוספת בולטת נוספת היא סדרת הספרים שונה הלכות של הגר"ח קנייבסקי זצ"ל, המהווה כלי חשוב ללימוד ובירור הלכות.



חידוש נפלא נוסף שהופיע במהדורות האחרונות הינו הספר יוסף דעת ובו מבחני חזרה וסיכום על התלמוד הבבלי, הכוללים למעלה מ-11,000 שאלות ותשובות ללימוד עצמי, שינון וחזרה.

מעבר להרחבת הספרייה, הגרסה החדשה מציעה שיפורים משמעותיים המעניקים אפשרות ללמוד סוגיות בצורה מקיפה ויסודית. בין החידושים המשמעותיים: קישור בין התלמוד הירושלמי למשנה ולפרשני המשנה, וכן קישור בין התלמוד הבבלי לירושלמי

יגעת והצעת

כדי לאפשר לכל לומד ליהנות מכלי הלימוד העוצמתי, בפרויקט השו"ת יוצאים במכרז שנתי מיוחד לימים ספורים.

המכרז מציע את המערכת בשני מסלולים בהנחות משמעותיות: גרסה רגילה החל מ-890 ש"ח וגרסת הפלוס החל מ-1090 ש"ח. במכרז אתם אלו שקובעים מהו המחיר המתאים לכם, ויכולים לזכות בו בהתאם לביקוש.



זו הזדמנות יוצאת דופן להכניס את הדיוק והעושר של פרויקט השו"ת לתוך העולם התורני שלכם.



לחצו כאן ועברו למכרז>>