תא"ל (במיל') משה פלד סופד לאיתן אורבך ז"ל צילום: באדיבות המצלם

תא"ל (במיל') משה פלד השתתף בשבעה לרס"ן (במיל') איתן אורבך ז"ל ודיבר על האידיאלים שהובילו אותו בדרכו.

"כל דור ואנשי הנחשונים שלו ואנשי ה'ההני' שלו. חשבתי למי איתן דומה? את מי הוא יכול להמשיך? הוא ממשיך את כל אלו שאמרו 'הנני' - ואני בחרתי בטרומפלדור. הוא עסק גם בעבודת האדמה ואמר 'במקום שבו תינעץ סכין המחרשה העברית שם יעבור גבולה של מדינת ישראל'. זהו בדיוק סיפור החוות, סיפור המאבק על גבולות הארץ ועל עתידה של מדינת ישראל.

המשפט השני שמיוחס לטרומפלדור נוגע לערך ההתנדבות: 'חסר גלגל - אני הגלגל'. זה בדיוק היה איתן. הוא היה היכן שצריך. מאז האסון הזה אני כל הזמן מנסה לחבר את איתן לדמויות המופת שמובילות את הרוח היהודית", סיכם פלד.