בפודקאסט של ישיבת עכו שהוקלט השבוע, שיתף רב העיר עכו, הרב ישר, בסיפור אישי ממפגש שקיים בעבר עם תלמידים מבית הספר המוסלמי בעיר, ימים ספורים לפני יום הכיפורים. הרב תיאר את הקושי הראשוני והמתח ששרר באולם, ואת ניסיונו למצוא נקודת חיבור אנושית.

הרב ישר תיאר את הרגע בו הבחין באחד התלמידים שמפגין התנגדות בולטת, "ישבתי עם שביעסיטים שמיסניטים וישב מולי תלמיד שראיתי על העיניים שלו מלא שנאה, ראיתי את שפת הגוף. פתאום באמצע ההרצאה אמרתי לו, אתה שונא אותי? אז הוא התחיל למלמל 'לא שונא', אני הכבדתי עליו, 'אתה אוהב אותי?' אמרתי לו: קום, בוא נתחבק". לדבריו, "המסכן קם, כולם מחאו לו כפיים ועקב לצד אגודל ניגש והתחבקנו".

בהמשך סיפר כי המפגש הוביל לשיחה ארוכה ולקשר ממושך, "ישבנו שעתיים ושוחחנו, שיחה נהדרת, הבחור הפך להיות חבר שלי, בא אלי הביתה, נהיינו חברים וידידים עד היום הזה. לא יהיה חג שהוא לא ירים אלי טלפון".

עם זאת, הרב הביע כאב על שינוי המציאות. "זה סיפור לכאורה שבהידברות אפשר להשיג, אבל גם ההידברות התנפצה לנו. כמה דיברנו יפה וניסינו לבנות את החיים המשותפים בהידברות אמיתית עם חיבוקים, אבל זה נהפך להיות חד-סטרי. אולי, אולי פעם".

לדבריו, הדיאלוג כיום מורכב יותר. "אנחנו צריכים להתמקד היום ביהודים. דיאלוג? זה לא אמיתי, משום שכל עוד שאני נפגש עם אדם שלא רוצה שאני יחיה ורוצה להרוג אותי - ראינו את זה".

לקראת סיום דבריו, הביע תקווה זהירה לעתיד אחר: "המציאות היא קשה, אולי יווצר שינוי, אולי מעז יצא מתוק. אנחנו רוצים שקט, שלווה, ועושים את מיטב המאמצים בכדי שכולם יוכלו להקים בתים ולחיות בשלום, גם הם וגם אנחנו. הלוואי וזה יקרה".