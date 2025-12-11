משרד הדתות הודיע כי הבחירות לתפקיד רב העיר באר שבע יתקיימו ביום חמישי, 18 בינואר 2026.

את מועד הבחירות קבע המשרד, לאחר שהתפקיד נותר פנוי בעקבות פטירתו של הרב יהודה דרעי ז"ל. את רשימות המועמדים ניתן יהיה להגיש עד 28 בדצמבר 2025.

סגן ראש העיר באר שבע שמעון טובול מסר לערוץ 7, "החל בסייעתא דשמיא תהליך הבחירות אנחנו נעשה הכל שיבחר הרב המתאים והראוי ביותר לעיר האבות".

על פי המסתמן, בעיר ימונה רק רב אחד, חרף ניסיונות לקדם אפשרות של מינוי כפול - רב ספרדי ורב אשכנזי.

אחד המועמדים המרכזיים לתפקיד הוא הרב יורם כהן, רב שכונת רמות בעיר וראש מוסדות "אמרי יוסף". הרב כהן, יליד באר שבע, התחנך בישיבת בני עקיבא המקומית, בוגר ישיבת כרם ביבנה, שם גם סיים את לימודי הרבנות. הוא זוכה לתמיכתו של המקובל הרב פנחס אבוחצירא, הנחשב לאחד הרבנים המשפיעים בעיר.

גורמים בעיר אומרים, "הרב יורם כהן יד ימינו של ראש העיר הנוכחי רוביק דנילוביץ, אשר מתייעץ עמו בכל דבר ודבר. הוא מקובל על כלל המגזרים בעיר - ספרדים ואשכנזים, דתיים לאומיים, חילונים וחרדים. כולם באי ביתו והוא מקובל על רוב חברי מועצת העיר מכלל נציגי המפלגות ונבחרי הציבור החרדיים והציונות הדתית".

מועמד נוסף הוא הרב אברהם דרעי, ראש מוסדות "קול יהודה", מחבר ספרים בהלכה ובנו של רב העיר המנוח. במהלך הלווייתו של הרב יהודה דרעי זצ"ל, קראו רבנים בכירים להכתיר את בנו לתפקיד.

הראשון לציון, הרב יצחק יוסף, אמר בהספדו, "אנחנו רוצים להכתיר את בנו רבי אברהם דרעי, 'תחת אבותיך יהיו בניך'. יש תשובה ב'יביע אומר' שמרן זצ"ל כותב - יש ירושה ברבנות... אני יודע שזה היה רצונו של המנוח זצ"ל, הוא רצה שבנו יישב תחתיו, אנחנו ממליכים אותו עכשיו, שאף אחד לא יהין חס ושלום להפר את הדבר הזה. נמצא פה ראש העיר והוא שומע את הדברים, שיזדרז לעשות את זה שיהיה נחת רוח לנפטר".

גם ראש ישיבת "פורת יוסף", הרב משה צדקה, הצטרף לקריאה ואמר כי בנו של הרב דרעי צריך למלא את מקומו.

מסתמן כי לבסוף הרב שמעון כהן, ראש מוסדות מוריה בעיר, לא יתמודד לתפקיד. טרם ידוע במי תתמוך מפלגת הציונות הדתית שבחרה לבסוף לא להריץ את המועמד שלה הרב שמעון כהן.