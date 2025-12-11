הזמרת והנציגת ישראל לשעבר באירוויזיון, נועה קירל, העניקה ריאיון לרשת BBC והתייחסה להחלטתן של אירלנד, ספרד, סלובניה והולנד להחרים את תחרות האירוויזיון עקב השתתפותה של ישראל.

המדינות טוענות כי ישראל פועלת נגד חפים מפשע ומבצעת פשעים הומניטריים.

קירל הביעה אכזבה עמוקה מהעמדות שהוצגו, ואמרה, "אני מאוכזבת עמוקות מהדברים שנאמרו. אירוויזיון הוא גשר, לא חומה, לחבר בין הלבבות דרך מוזיקה. לצערי, כמה מדינות נותנות לפוליטיקה להרוס את החגיגה, ישראל לא הפרה שום כלל באירוויזיון".

בהמשך דבריה הדגישה, "ישראל זו מדינה שוחרת שלום. ב־7 באוקטובר, ישראל לא תקפה אף אחד! ישראל הותקפה בברוטליות בדרך שלא נראתה כמותה, משפחות שלמות נרצחו, ילדים נטבחו ואזרחים נחטפו".

עוד הוסיפה, "ישראל הגנה על עצמה כמו שכל מדינה אחרת הייתה עושה והמדינות האלה בוחרות להתעלם מהמציאות. החרמת ישראל זו אנטישמיות! החרמת ישראל על בסיס פוליטי זה לא רק פגיעה בישראל אלא זו פגיעה בכל מה שהאירוויזיון מייצג".