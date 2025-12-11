מה ההבדל בין עכבר לחולדה?

מתי נפגוש מכרסמים בבית או בחצר?

המכרסמים הנפוצים ביותר הם עכברים וחולדות, ולצערנו ניתן למצוא אותן לכל אורך השנה, אך הסיכוי גבוה יותר למצוא אותם בתוך הבתים הוא בעונות הסתיו והחורף. הסיבה היא כי, בעונות אלו יש פחות מזון זמין בחוץ וגם כי, בחוץ קר יותר ורטוב והם מחפשים מקור מסתור וחום.

הניסיון שלי מלמד כי בבית שבו נמצאו עכבר או חולדה, קרוב לוודאי שיש עוד או שיגיעו עוד, מכיוון שדרך "הכניסה" שלהם עדיין פתוחה.

איך מבדילים בין עכבר לבין חולדה?

ההבדל הבולט הוא כמובן הגודל, חולדה גדולה לפחות פי 2 מעכבר ויכולה להגיע לגודל של 20 ס"מ, לעומת עכברים המגיעים לגודל של עד 10 ס"מ. מלבד הגודל ניתן להבדיל ביניהם גם במבנה הגוף והראש, אורך הזנב, ואפילו הגללים שנשארים אחריהם.

מבנה גוף- גוף העכבר נוטה להיות מאורך יותר לעומת גוף החולדה שהינו עבה יותר וכולל סוג של קימור דבשתי. הבדל נוסף הוא שלעכבר מבנה ראש מחודד הכולל אוזניים ועיניים גדולות באופן יחסי מהראש ואילו לחולדה אוזניים ועיניים קטנות יחסית לגודל הראש.

זנב- זנב החולדה עבה ובעיקר ארוך יותר מאורך גופה ואצל העכבר זנב דק וקצר יותר מאורך גופו.

הבדלים בין חולדה לעכבר-ללא זיהוי פיזי

אם לא ראיתם בעצמכם את המכרסם ואתם חושדים שיש אחד בבית (מוצאים סימני כרסום ורעשים בעיקר בלילה), תוכלו לזהות מי הוא באמצעות ההבדלים של הגללים והרעשים.

גללים- גם עכברים וגם חולדות משאירות גללים אחריהן, גם היכן שהן אוכלות וגם היכן שמתחבאות. גללי עכבר קטנים יותר והם בגודל של כ- 5 מ"מ ואילו של החולדה גדולים פי שנים ויותר. אלו של עכבר יראו כמו גרגירי אורז קטנים ודקים ואילו של החולדה, כמו גרגירי אורז גדולים ועבים.

רעשים- כאשר העכבר יוצא ממחבואו הוא נע במהירות, יחסית בקלילות וכמעט ולא נשמע, כולל השמעת רעשי כרסום חלשים. לעומתו, החולדה נעה בצורה מגושמת יותר, משמיעה קולות תנועה חזקים ואף נוהגת לגרור מזון ולכרסם יחסית, ברעש חזק.

דמיון בין עכבר לחולדה

חולדה ועכבר דומים בהיבט של מזון, שניהם אוכלי כל, ככה שהם ימצאו מזון בכל מקום. שניהם מעבירי מחלות משום שהם נושאים חיידקים וטפילים ואלו עוברים דרך רוק, שתן וצואה. בנוסף, גם החולדה וגם העכבר, גורמים נזקים מכיוון שהם מכרסמים חוטי חשמל, קופסאות, פלסטיק וכדומה.

גם מחקרים וגם המציאות שאני כלוכד חולדות נתקל בה בשטח מלמדים כי, חולדה מסוכנת הרבה יותר מעכבר לא רק בגלל הגודל והחוזק, אלא כי היא חכמה ומעיזה יותר, בעלת יכולת למידה ואופי תוקפני ולכן נוטה יותר לנשוך.

סוגי חולדות ועכברים

קרוב לוודאי כי העכבר שתמצאו בבית הוא העכבר המצוי (נקרא גם עכבר הבית), אך עם החולדות הסיפור שונה. בישראל קיימות שני סוגי חולדות, חולדה מצויה וחולדת החוף והזיהוי שלהן משמעותי לפעולת הלכידה וההדברה.

חולדה מצויה- נקראת גם חולדת הגגות והיא קטנה יותר מחולדת החוף. היא מעדיפה אזורים יבשים וגבוהים ולכן נמצא אותה יותר על גגות רעפים, עצים, תקרות מונמכות, עליות גג וכדומה. היא פחות חזקה אך גם בעלת נטייה תוקפנית.

חולדת החוף- נקראת גם חולדת ביוב או חולדה נורווגית. היא גדולה ומגושמת יותר מהחולדה המצויה ובהתאם לשמה היא מעדיפה אזורים נמוכים, כמו, מערכות ביוב, מחילות ומרתפים. היא נכנסת לבתים גם דרך צנרת ביוב ויש לה יכולת שחייה ואף יכולה לשהות כמה דקות ללא אוויר מתחת למים.

מה עושים אם מוצאים עכבר או חולדה?

אם אין לכם ידע או ניסיון בלכידת מכרסמים, ההמלצה שלי היא לא לנסות ללכוד בעצמכם אלא פשוט לעקוב אחר המכרסם, ולראות איפה הוא נמצא. במקביל, הזמינו לוכד חולדות ועכברים. נסו להימנע מרעשים וצעקות או תנועות חדות כדי למנוע בריחה ואיבוד עקבות של החולדה או העכבר. עד להגעה של לוכד החולדות סגרו פתחים, דלתות וחלונות כדי למנוע נתיבי בריחה.

חברת אילנית הדברות פעולת בפריסה ארצית, בעלת דירוגים גבוהים על ידי לקוחות באתרים וברשתות. התחייבות לשירות 24/7 והגעה תוך חצי שעה למקום לבצע לכידה.

מה עושה לוכד חולדות ועכברים?

ישנן כמה שיטות ללכידת מכרסמים והשימוש בכל שיטה תלוי בסיטואציה. כאשר, יש זיהוי ומיקום של המכרסם, חולדה או עכבר, עושים ניסיון ללכוד באמצעות מקל ארוך הנקרא לוכדן או אפילו ישירות באמצעות הידיים (כמובן עם ציוד מיגון מתאים לידיים ולגוף).

בסיטואציה שבה אין איתור של המכרסם, גם לאחר סריקה יסודית, חיפוש מקומות מסתור ואיתור דרכי כניסה, לוכד עכברים יעבור לשימוש במלכודות ופיתיונות שמטרתן ללכוד את המכרסם כאשר ייצא שוב או יגיע שוב.

הגישה האישית שלי כלוכד חולדות, היא גישה הומנית ואני מעדיף ללכוד את המכרסם בידיים או באמצעות מוט הלכידה, כדי שיהיה ניתן, אחר כך, לשחרר אותו ביער או חורשה מרוחקת ולא להרוג אותו.

לכידת חולדה-מחירים?

המחיר ללכידת חולדה או עכבר נע בין 300 ל- 500 ₪, והוא נקבע על פי רכיבים כמו: מהי הסביבה בה מסתתר או נמצא המכרסם? כמות המכרסמים? והאם יש ללקוח העדפה לשיטת לכידה מסוימת?

כאשר מזמינים לוכד חולדות בשעות שאינן שעות העבודה הרגילות, למשל, שעות ערב/לילה או סוף שבוע המחיר יהיה גבוה יותר.

כיצד עובדות מלכודות?

מלכודות הן מתקנים מיוחדים שבתוכן מניחים פיתיון מתאים אשר המכרסם מריח ונמשך אליו. המתקן לוכד/תופס את המכרסם כאשר הוא נכנס אליו או נוגע בפיתיון. ישנם סוגים שונים של מלכודות (מלכודות לכידה ומלכודות פיתיון). לוכד מקצועי ידע להתאים את המלכודת למכרסם ולסביבה. למשל, חולדות נוהגות לנוע בצמוד לקירות ולכן מלכודות עבורן יונחו בצמוד לקירות.

מלכודות לכידה כוללות מלכודות קפיץ או דבר ואילו מלכודות פיתיון מתבססות על אוכל מורעל, המונח לרוב בקופסאות מיוחדות (נקראות קופסאות האכלה) שמכרסמים יכולים להיכנס אליהן אבל לא יונקים אחרים. המכרסם אוכל בעצמו וגם לוקח מהמזון לקן ושם אוכלים ממנו שאר "בני המשפחה". פיתיון רעל מפוזר גם במקומות כמו פתחי ובורות ביוב.

האם יש אחריות ללכידת חולדה?

עבור לכידה בלבד של עכבר או חולדה אין אחריות מכיוון שהימצאות שלהם היא בדרך כלל סימן שיש עוד (בבית או באזור) ונדרש טיפול מקיף יותר, הכולל גם, איתור דרכי כניסה וחסימתם והנחת מלכודות ופיתיונות במקומות הנכונים.

באילנית הדברות תוכלו לקבל אחריות לאחר לכידה של חולדה או עכבר, אם בוצעו פעולות המשך של הדברה ומניעה.

לסיכום, לכידת חולדות ועכברים היא תחום הדורש מקצועיות הכוללת היכרות מעמיקה עם מאפייני ההתנהגות של המכרסמים. היכן שיש חולדה או עכבר סבירות גבוהה שיש נוספים ולכן לאחר לכידה יש לבצע פעולות משלימות של מניעה והדברה.

אם אתם מתמודדים עם בעיית מכרסמים עכבר או חולדה, תוכלו לקבל ייעוץ ושירות לכידה והדברה בחברת אילנית הדברות כולל אחריות וחזרה בחינם אם המכרסמים חוזרים.