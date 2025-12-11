ראש הממשלה בנימין נתניהו הפנה אצבע מאשימה כלפי גורמים בכירים לשעבר, והאשים אותם בניסיון "לעוות" את העובדות ובכך להשפיע על חקירת כשלי טבח 7 באוקטובר.

בפוסט שפרסם ברשתות החברתיות האשים נתניהו: "בימים האחרונים אנחנו רואים מסע לחצים מאורגן מצד גורמים בכירים, 'לשעברים', המבקשים לעוות את העובדות ולהכתיב לממשלה כיצד עליה לנהוג. גורמים אלה אפשרו לאנרכיה לחדור למערכות המדינה ולפגוע בלכידות של צה"ל ומערכות הביטחון ע"י קידום סרבנות. היום הם מנסים להשפיע על אופי החקירה שתבחן את הכשלים שהם הובילו באסון 7 באוקטובר".

"אסור שגורמים אלה יהיו מעורבים בהחלטות ובשיקולים שיקבעו כיצד יחקרו את האסון, זה ניגוד אינטרסים ברור", כתב נתניהו וחזר על הצהרותיו בדבר ועדת חקירה לאומית: "אנחנו נוודא שוועדת החקירה הלאומית תהיה רחבה, נקייה, מקצועית, תייצג את כל הציבור, את האופוזיציה והקואליציה באופן שווה, ותהיה מחויבת רק לדבר אחד: האמת למען ביטחון ישראל".

ראש האופוזיציה יאיר לפיד הגיב: "אין ניגוד עניינים יותר ברור וחמור מאשר של ראש ממשלת ה-7.10 והשרים שלו. תקום ועדת חקירה ממלכתית, אם לא עכשיו, אז בשבוע הראשון של הממשלה שלנו".