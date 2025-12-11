בצה"ל בודקים תיעוד חריג של חייל שצולם עם פאטצ' של חבל תלייה על המדים, בנוסח הסיכה שלבשו השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר וחברי סיעת עוצמה יהודית בדיון שנערך בכנסת על חוק עונש מוות למחבלים.

השר בן גביר אמר בדיון שנערך ביום שני בוועדה לביטחון לאומי, אליו הגיעו חברי סיעתו עם סיכת חבל התלייה: "כולנו באנו עם סיכה, שהיא אחת האופציות שבה נעשה את החוק עונש מוות למחבלים.

כמובן שיש אפשרות בגרדום ובכיסא חשמלי - ויש אפשרות גם בהרדמה. מאז שפורסם שרופאים לא ירצו לעזור בעניין החוק, מאז קיבלתי 100 פניות מרופאים שאמרו, 'איתמר - רק תגיד מתי'".