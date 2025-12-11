אתר ערוץ 7 קיים השבוע בירושלים את מפגש החברים השנתי לרגל חג החנוכה, בסימן של אור, גבורה וניצחון. האירוע התקיים בהשתתפות חברים לדרך, אישי ציבור, נציגי משרדי פרסום ואנשי תקשורת.

במרכז המפגש עמדו דבריהם של שמעון וענת אלקבץ, הוריה של סיוון אלקבץ הי"ד, שנרצחה יחד עם בן זוגה נאור הי"ד בשבעה באוקטובר.

בני הזוג אלקבץ שיתפו את הנוכחים במסע ההנצחה האישי שלהם ובמאמצים לשימור הבית שבו התרחש האירוע הקשה.

מנכ"ל ועורך ראשי של ערוץ 7, עוזי ברוך, בירך את המשתתפים והביע הערכה לשותפים לדרך.

לדבריו, "השאיפה היומיומית בערוץ היא לתת במה למגוון הדעות והקולות בציבור, לנהל שיח בצורה מכבדת, לפעול לאחדות ובעיקר להמשיך לעשות טוב, במיוחד לאחר השנתיים הקשות מאז הטבח בשמחת תורה. לתקשורת תפקיד עצום בבניית הקומה הנוספת של עם ישראל בשנים הבאות".

צילום: מנדי הכטמן

צילום: מנדי הכטמן

צילום: מנדי הכטמן

צילום: מנדי הכטמן

צילום: מנדי הכטמן

צילום: מנדי הכטמן

צילום: מנדי הכטמן

צילום: מנדי הכטמן

צילום: מנדי הכטמן

צילום: מנדי הכטמן

צילום: מנדי הכטמן

צילום: מנדי הכטמן

צילום: מנדי הכטמן

צילום: מנדי הכטמן

צילום: מנדי הכטמן

צילום: מנדי הכטמן

צילום: מנדי הכטמן

צילום: מנדי הכטמן

צילום: מנדי הכטמן

צילום: מנדי הכטמן

צילום: מנדי הכטמן

צילום: מנדי הכטמן

צילום: מנדי הכטמן

צילום: מנדי הכטמן

צילום: מנדי הכטמן

צילום: מנדי הכטמן

צילום: מנדי הכטמן

צילום: מנדי הכטמן

צילום: מנדי הכטמן

צילום: מנדי הכטמן

צילום: מנדי הכטמן

צילום: מנדי הכטמן

צילום: מנדי הכטמן

צילום: מנדי הכטמן

צילום: מנדי הכטמן

צילום: מנדי הכטמן

צילום: מנדי הכטמן

צילום: מנדי הכטמן

צילום: מנדי הכטמן

צילום: מנדי הכטמן

צילום: מנדי הכטמן

צילום: מנדי הכטמן

צילום: מנדי הכטמן

צילום: מנדי הכטמן

צילום: מנדי הכטמן

צילום: מנדי הכטמן

צילום: מנדי הכטמן

צילום: מנדי הכטמן

צילום: מנדי הכטמן

צילום: מנדי הכטמן

צילום: מנדי הכטמן

צילום: מנדי הכטמן

צילום: מנדי הכטמן

צילום: מנדי הכטמן

צילום: מנדי הכטמן

צילום: מנדי הכטמן

צילום: מנדי הכטמן

צילום: מנדי הכטמן

צילום: מנדי הכטמן

צילום: מנדי הכטמן

צילום: מנדי הכטמן

צילום: מנדי הכטמן

צילום: מנדי הכטמן

צילום: מנדי הכטמן

צילום: מנדי הכטמן

צילום: מנדי הכטמן

צילום: מנדי הכטמן

צילום: מנדי הכטמן