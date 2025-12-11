ישיבת נחלת יוסף שבשבי שומרון, בראשות הרב יהושע מרדכי שמידט, משיקה שיר חדש בשם "אל תעזבני", בהפקה מוזיקלית מלאה ובהשתתפות תלמידי הישיבה הגבוהה ותלמידי הישיבה הקטנה.

השיר מבוסס על ניגון שהלחין האדמו"ר ה'מאור ישראל' מסוקלען זצ"ל, כאשר מילותיו לקוחות מהפסוקים: "אַל תַּעַזְבֵנִי ה' אֱלֹקי אַל תִּרְחַק מִמֶּנִּי. חוּשָׁה לְעֶזְרָתִי ה' תְּשׁוּעָתִי".

לדברי ראש הישיבה הרב שמידט, כל שיר חדש מושר תחילה בליל שבת קודש במסגרת הטיש שנערך בביתו, ורק לאחר שהשיר "מתבשל", מחליטים אם לפרסמו, מתוך מטרה לחזק את הציבור בעבודת ה' ובהתחברות לתורה.

השיר קיבל משמעות מיוחדת על רקע שחרור שורדי השבי, כאשר רבים מהם שיתפו כיצד דווקא ברגעים הקשים ביותר חשו את קרבת ה' ואת עזרתו. "הם העידו איך הם הרגישו במקום הכי חשוך, כמה ה' לא עוזב אותנו", נמסר מהישיבה.

ההקלטה בוצעה באולפני שרוליק מנדלסון, שגם עיבד והפיק את השיר מוזיקלית. בין המבצעים: ידידיה חלפון, נריה הכהן, ישראל מאיר שמידט, ידידיה אדואר ואליעזר שמידט. צילומי הקליפ התקיימו ברחבי הארץ, באתרים שנגאלו לאחרונה "במסירות נפש של יהודים וחיילנו".