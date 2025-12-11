ביקור חשאי של סגן שר החוץ של טייוואן, פרנסוואה וו, בישראל עורר תגובה נזעמת מצד סין. הביקור, שהתקיים בשבועות האחרונים, עורר מתיחות בשל העובדה שטייוואן וישראל אינן מקיימות יחסים דיפלומטיים רשמיים, וסין מתנגדת נחרצות לכל קשר רשמי עם המדינה.

בשגרירות סין בישראל הגיבו בביקורת חריפה, והבהירו כי סוגיית טייוואן היא "קו אדום בלתי ניתן להפרה בליבת האינטרסים המרכזיים של סין".

בהודעה שפורסמה נכתב כי עקרון "סין אחת" מהווה את הקונצנזוס הבין-לאומי, ויש לשמור עליו כדי לשמור על קשרים דיפלומטיים עם סין. "העיקרון של 'סין אחת' הוא תנאי מוקדם לפיתוח קשרים דיפלומטיים עם ישראל", נכתב בשגרירות סין, שהוסיפה: "אנו מפצירים בישראל לתקן את הפעולות השגויות ולהפסיק לשדר מסרים שגויים לכוחות בדלניים התומכים בעצמאות טייוואן".

לפי דיווח ברויטרס, סגן שר החוץ של טייוואן, פרנסוואה וו, ביקר בישראל בשבועות האחרונים. משרד החוץ הישראלי ומשרד החוץ של טייוואן סירבו להגיב ישירות על השאלות בנוגע לביקור. עם זאת, בטייוואן ציינו כי "שתי המדינות חולקות ערכים של חופש ודמוקרטיה" וכי הן "ימשיכו לקדם חילופי דברים ושיתוף פעולה בתחומים שונים כמו סחר, טכנולוגיה ותרבות".