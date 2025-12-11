בבסיס אימונים של צה"ל הסתיימה בשבוע האחרון הכשרה ייעודית לחיילים חרדים ודתיים, חלקם בעלי פטור משירות צבאי בעבר.

מדובר במחזור השביעי במסלול "שלב ב'", המיועד למתגייסים המבקשים לשרת בגיל מאוחר במסגרת תומכת לחימה.

ההכשרה של 'פלוגת שובאל', לע"נ שובאל בן נתן הי"ד, כללה תרגולי ירי בסיסיים שנועדו להקנות לחיילים שליטה בטוחה בנשק והיכרות עם תרחישי קרב פשוטים. במקביל, עברו החיילים סדרת אימונים גופניים המותאמים לגילם, כדי לשפר את היכולת הפיזית וההתמודדות עם עומסים מבצעיים.

לצד האימונים הצבאיים שולב מערך לימוד רפואי, אשר כלל טיפול בפציעות מדומות ותרגול סדרי עדיפויות בשטח. החיילים למדו להעניק מענה ראשוני בשטח כחלק מהכשרה רחבה המלווה את המסלול כולו.

את תיעוד ההכשרה ביצעו אוריאל דולינסקי, שהיה אחראי על צילום, סאונד והפעלת רחפן, ואלעד מוקדס שעסק בצילום נוסף, בימוי ועריכה.