מתוך הריאיון באדיבות 'חדשות הבוקר עם ניב רסקין', קשת 12

שחר יהלום, שבעלה, לוחם סיירת גולני סמ"ר יהודה דרור יהלום ז"ל נפל לפני שנה בלבנון, התראיינה לקשת 12 אחרי אירוסיה לסמל הצוות של יהודה - איתמר גוטליב.

"שמעתי עליו מיהודה, ידעתי מי הוא. אחרי עשרה חודשים היו אמורים להגיע כמה חברים מהצוות למצפה שעשינו ליהודה. איתמר הגיע, היה בינינו חיבור טוב. בבית דיברתי עם אחותי, אמרתי לה שזה משהו שלא הרגשתי הרבה זמן. היא שלחה לו הודעה, ושאלה מה הוא חושב", סיפרה שחר על ההיכרות ביניהם.

איתמר הוסיף "חשבתי על זה במהלך התקופה. הכרתי את שחר הרבה זמן אבל לאורך הזמן התחלתי לחשוב על זה. לא באמת העזתי לחשוב על זה, חשבתי שלא נכנסים לדברים כאלה. יהודה היה אדם מטורף, ואני חושב שאני אחלה אבל חשבתי ששחר תחפש גודל מטורף. כשמישהו נהרג הוא הופך לאגדה, בגלל זה פחדתי להתקרב.

כשישבנו במצפה דיברנו על יהודה, על איך זה לאבד אדם כזה, והיא אמרה שהיא רואה את יהודה כאדם פשוט. זה היה לי מטורף להצליח לראות שהוא באמת היה בן אדם", הוא מספר.

יהלום משתפת גם בהחלטה שלא לעצור את החיים. "יש משהו במפגש עם המוות והכאב שקשה לחזור לחיים רגילים, זו הבנה שאם נשארתי בעולם אז אני רוצה לחיות. לקח זמן להגיע להבנה הזו, בהתחלה קשה להאמין שאפשר להמשיך. ברגע שאתה מבין שאתה רוצה לחיות, אי אפשר לעשות את זה לבד".