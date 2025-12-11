ח"כ ישראל אייכלר (יהדות התורה) פנה היום (חמישי) ליו"ר הכנסת אמיר אוחנה בבקשה להעלות בדחיפות לדיון במליאה את מצבו הכלכלי של המרכז הרפואי הדסה בירושלים.

לדבריו, בית החולים מתמודד עם משבר כלכלי חריף המאיים על תשלום שכרם של העובדים, והחולים הם אלו שנפגעים.

במכתבו ציין אייכלר כי בשנים האחרונות הולך וגובר הלחץ הכלכלי על הנהלת הדסה, בין היתר בשל אי עמידה של המדינה בסיכומים על שיפוי בגין הסכמי שכר, וכן בשל עיכובים משמעותיים בתשלומים מקופות החולים. בנוסף, המלחמה האחרונה גרמה לצמצום משמעותי בפעילות השוטפת של המוסד הרפואי - מה שהוביל לפגיעה קשה בתזרים.

הנהלת הדסה אף התריעה בפני העובדים כי שכר חודש ינואר הקרוב נמצא בסכנה, מה שגרר פתיחה בעיצומים. המשמעות המיידית: שיבושים במערכת הרפואית על חשבון המטופלים.

"זהו מוסד רפואי מהחשובים בירושלים, ואין לאפשר לו להגיע למצב של עיצומים שמשבשים את הטיפול הרפואי", כתב אייכלר. "הציבור אינו צריך לשלם את מחיר כשלים תקציביים או בירוקרטיה ממשלתית".

במקביל, הנהלת הדסה שיגרה מכתב בהול למנכ"ל משרד הבריאות משה בר סימן טוב וקראה לו להתערב מיידית במשבר. "עובדי המרכז הרפואי הדסה, מן המרכזים הגדולים, היעילים והחיוניים בישראל, לא רק שנותנים מעצמם מדיי יום במסירות ללא גבול, הם בראש ובראשונה הורים לילדים המחזיקים בתים ומשפחות שלמות ואין ביכולתם להתמודד, ולו למשך חודש אחד, ללא משכורת המגיעה להם כחוק", נכתב במכתב.

ההנהלה הוסיפה: "לשם בחינת צעדי ההמשך עם ארגון העובדים היציג, התאספו עובדי המרכז הרפואי והביעו מחאתם בצדק לאור מצוקה זו. זעקתם חייבת להישמע".