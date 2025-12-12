אלפים מבני הקהילה החרדית בלונדון יצאו אתמול (חמישי) להפגנה מול השגרירות הישראלית במחאה נגד חוק הגיוס הנידון בוועדת החוץ והביטחון.

מדובר במספר חסר תקדים עבור הקהילה החרדית המקומית, שכלל קהילות חסידיות רבות שלא השתתפו בעבר במחאות מסוג זה.

בהפגנה השתתפו חסידי סאטמר, גור, בעלזא, ויז'ניץ ועוד, בהובלת רבנים שהוציאו קול קורא לקראת האירוע. המפגינים זעקו באנגלית "ממשלת ישראל, תתביישו לכם" ועמדו בסדר משני צידי הכביש מול השגרירות, מבלי לחסום את התנועה. רק מאזור סטמפורד היל הגיעו למעלה מ-70 אוטובוסים.

הרב משה מנחם וייס, רב קהילת סאטמר בלונדון, סיפר על מפגשו עם נהג חרדי בישראל שהגדיר עצמו כעריק.

"שאלתי אותו למה הוא לא מתגייס, הרי הוא לא לומד בישיבה", סיפר הרב. "הוא ענה לי: 'עדיף שיקחו אותי לכלא. אני לא אוכל לשמור תורה ומצוות בצבא כמו שאני משתדל עכשיו. אני יודע שאחזור גוי לגמרי'".

רבנים נוספים התייחסו בנאומיהם למעצרים של בחורים באמצע הלילה, כולל יתומים בתקופת השבעה, וטענו כי צעירים חרדים חיים בפחד מפני מעצר.