ששת החטופים שנרצחו מדליקים חנוכיה ללא קרדיט

תיעוד שנאסף על ידי כוחות צה"ל במהלך פעילות ברפיח מציג לראשונה את ששת החטופים שנרצחו במנהרה על ידי מחבלי חמאס באוגוסט 2024, בהדלקת נרות חנוכה מרגשת.

החטופים, הירש גולדברג-פולין, עדן ירושלמי, אורי דנינו, אלכס לובנוב, אלמוג סרוסי וכרמל גת הי"ד, תועדו כשהם מתפללים, שרים, וחלקם אף פורצים בבכי. ברקע נשמע אחד מהם אומר, "מרגש חנוכה, אה?"

בתיעוד אחר נשמעת אחת החטופות אומרת, "תבקשו משאלה, חברים. נרות זה זמן". חטוף אחר משיב: "תמיד טוב לבקש בקשות".

כשאחד מהם מהרהר בקול על בקשה מהשנה שחלפה ושואל, "זה התגשם? כבר עברה שנה", היא עונה: "כן, זה התגשם", והוא משיב: "שכל בקשותיך יתגשמו לטובה".

התיעוד כולל גם רגעים אנושיים נוספים, שבהם החטופים מבקשים מהמחבל להדליק עבורם נר, תוך הסבר הלכתי כי אסור להשתמש בנרות החנוכייה להדלקה. ברגע אחר הם נראים אוכלים סופגנייה ומתבדחים: "סופגניה של רולדין".