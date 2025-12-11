בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו הורה על ביטול כלל התנאים המגבילים בעניינם של אלי פלדשטין וארי רוזנפלד, במסגרת פרשת הדלפת המידע הביטחוני בלשכת ראש הממשלה.

ההחלטה התקבלה על ידי השופט עלאא מסארווה, על רקע חוסר התקדמות בתיק העיקרי, חלוף זמן משמעותי, והפחתה בהערכת רמת הסיכון מצד גורמי הביטחון.

החלטת בית המשפט

לדברי השופט, שנה חלפה מאז הוחלט על התנאים המגבילים, מבלי שההליך העיקרי התקדם, ואף חלה בו רגרסיה. בין היתר נבחנת בימים אלו האפשרות לצירוף נאשם נוסף לתיק, מה שעשוי לעכב אותו עוד יותר.

בעניינו של רוזנפלד, שירות המבחן המליץ על ביטול מוחלט של התנאים, והגדיר את המסוכנות שלו כ"קשורה לסיטואציה ספציפית שחלפה". חוות דעת גורמי הביטחון העדכנית הצביעה אף היא על הפחתה ברמת המסוכנות. בין הנימוקים להקלה נמנו גם נסיבות אישיות, סיום הלחימה, והיעדר כל הפרת תנאים לאורך זמן.

באשר לפלדשטין, אף שלא הוגש בעניינו תסקיר עדכני, קבע השופט כי לאור ההבחנה שנקבעה עוד בתחילת ההליך בין שני המשיבים - ובהיעדר שוני מהותי ביניהם - אין הצדקה להמשך התנאים המגבילים לגביו.

עם זאת, הותיר בית המשפט על כנו את איסור הגישה של השניים למידע ביטחוני מכל סוג, כמו גם את צווי הערבות ואיסור היציאה מהארץ. ההחלטה תיכנס לתוקף ביום ראשון הקרוב בשעה 12:00, כדי לאפשר לתביעה לשקול הגשת ערר.