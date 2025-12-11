ממשלת אוסטריה העבירה הצעת חוק האוסרת על נערות מוסלמיות מתחת לגיל 14 לכסות את פניהן בכיסויי ראש מסורתיים דוגמת חיג'אב או בורקה במהלך שהותן בבתי ספר ציבוריים ופרטיים.

החוק מהווה צעד נוסף של המדינה במאבק בהתבדלות תרבותית, בעיקר בקרב קהילות מוסלמיות. ב-2020 ניסה הפרלמנט להעביר חוק דומה לגבי בנות מתחת לגיל 10, אך הוא נפסל על ידי בית המשפט החוקתי, אשר קבע כי החוק מכוון באופן מפורש כלפי מוסלמים ולכן מנוגד לחוקה.

על פי נוסח החוק החדש, נערות שיפרו את ההוראה יידרשו להיפגש עם הנהלת בית הספר והאפוטרופסים החוקיים שלהן. אם ההפרות יימשכו, תישלח הודעה לרשויות הרווחה לנוער. נוסף על כך, משפחות עלולות להיקנס בסכום של עד 800 יורו.

לטענת יוזמי החוק, "הוא מהווה מחויבות ברורה לשוויון מגדרי. הוא יסייע בהעצמת נערות צעירות ובהגנה מעליהם מדיכוי".

מן העבר השני, יש המתנגדים לחוק בטענה כי הוא עלול ללבות רגשות אנטי-מוסלמיים. גם "מפלגת החירות" הימנית הקיצונית הצביעה נגד, אך מנימוק הפוך: "זהו צעד ראשון, שיש להרחיב אותו כך שיכלול את כל התלמידים וצוות בית הספר. צריך להיות איסור כללי על חבישת כיסוי ראש בבתי ספר; לאסלאם הפוליטי אין מקום כאן", אמרה דוברת המפלגה לענייני משפחות, ריקרדה ברגר.