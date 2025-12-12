המשפיען האנטישמי טאקר קרלסון, איש תקשורת בעל השפעה בארה"ב, ממשיך בתעמולה האינטנסיבית שהוא מנהל נגד ישראל והעם היהודי.

במסר מצולם שפרסם ברשת אקס (X) אמר קרלסון כי "ישראל רצחה בכוונת מכוון עשרות אלפי ילדים, ואז סגרה את השערים לעזה, ירתה לעבר עשרות, עשרות, עשרות עיתונאים כדי שאיש לא יוכל לצלם את המתרחש".

קרלסון, שביקר לא מכבר בקטאר, עמה הוא מקיים קשרים קרובים, ביקר משפחות של פליטים פלסטינים השוהים בקטאר וילדיהם שנפצעו במלחמה.

בעניין זה אמר קרלסון: "באחד הימים חשבנו שבפעם הראשונה נלך לראות כיצד נראים הדברים בפועל. מה לעזאזל? כל הילדים האלה שגפיהם נקטעו. הילדה הזו שנראית כמו הבת שלי והיא ללא אצבעות. האם היא חמאס? למה אנחנו צריכים להיות קשורים לכך? האם אין מדובר בפשע? ילדים שפניהם עוותו בגלל תחמושת אמריקנית".

קרלסון האשים את ישראל באחריות מלאה ובכוונת זדון. "הפשע האמיתי הוא הדרך שבה התומכים של זוועה זו מצדיקים אותה באמירה בקול רם: כולם חמאס, בגלל שכולם בעזה. הם מתארים תפיסה של אשמה על בסיס קשר דם".

הוא הוסיף וטען כי הרצח המכוון של עשרות אלפי ילדים פלסטינים נובע גם מ"האמונה שהאל העדיף אנשים מסוימים ולא אחרים. וזה האויב של הציביליזציה המערבית".