אין כמו בבית. שבועיים עברו מאז הודיעה הנהלת היורוליג, מפעל הכדורסל היוקרתי ביותר באירופה, על חזרת המשחקים האירופיים בכדורסל לישראל ומאז במכבי הרבה השתנה.

מאז ההחלטה להשאיר את המאמן עודד קטש בתפקידו, חרף פתיחת העונה הרעה ועם הודעת היורוליג על חזרת המשחקים לישראל, מכבי פורחת.

אחרי שהפתיעה כשניצחה את ז'לגיריס קובנה בחוץ במחזור שעבר, הערב (חמישי) שבה מכבי לשחק משחק אירופי מול קהל אוהדיה הישראליים, באולמה הביתי שבתל אביב, היכל מנורה מבטחים והראתה כמה זה היה חסר לה וכמה משמעותי עבורה הקהל הביתי.

אמנם מול הצהובים מת"א ניצבה לה וילרבאן הצרפתית מתחתית טבלת היורוליג, אך עבור מכבי כל ניצחון העונה במסגרת היורוליג הוא לא דבר של מה בכך.

ללא הרכש הטרי הנקינס החולה, רומן סורקין שלט ללא עוררין מתחת לסלים וסיים עם שיא קריירה של 26 נקודות ו-7 כדורים חוזרים. גם לוני ווקר המשיך לבלוט במכבי ורשם גם הוא שיא קריירה ביורוליג עם 29 נקודות ו-9 כדורים חוזרים.

וכך, למרות שפתחה רע את המשחק ואף שמטה יתרון בן 14 נקודות, שיאי הקריירה ובעיקר הקהל הביתי גרמו למכבי לחזור בסטייל ולנצח במשחקם הראשון במסגרת האירופית בתל אביב, מאז טבח השבעה באוקטובר לפני למעלה משנתיים.

זה נגמר עם 84:92 שמעלה את מכבי למאזן של 5 ניצחונות ו-10 הפסדים. יש עוד עבודה ומה לשפר, אבל עם הקהל הביתי ובישראל, הכל עוד אפשרי.