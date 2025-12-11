אבדה תקוותם. את העונה האירופית החלה מכבי ת"א בקול תרועה רמה, כאשר העפילה בפעם השניה ברציפות לשלב הבתים של הליגה האירופית, מפעל הכדורגל השני בחשיבותו באירופה. אם זה לא מספיק, אז את מחזור הפתיחה סיימה האלופה הישראלית בתיקו 0:0 מול פאוק סלוניקי ונדמה היה כי הפעם היא יכולה להגיע רחוק.

אך לצד מחמאות על עצם העפלתם בשנה השניה ברציפות לשלב הבתים של מפעל הכדורגל השני בחשיבותו באירופה, הליגה האירופית, מכבי ת"א לא תרצה לזכור את הקמפיין האירופי הנוכחי.

הערב (חמישי) איבדה האלופה הישראלית באופן סופי את סיכוייה להעפיל לשלב הבא במפעל האירופי היוקרתי, אחרי עוד תבוסה שספגה מרגלי יריבתה שממול.

אחרי שהושפלה בתוצאה ההיסטורית 6:0 מול ליון הצרפתית, הערב מכבי ספגה "רק" ארבעה שערים מול שטוטגרט הגרמנית ובכך שמה סוף לחלומות על העפלה לשלב הבא.

שטוטגרט, המדורגת שישית בבונדסליגה הגרמנית, לא התקשתה לכבוש ולאיים על שערה של מכבי, גם מול הרכב שכלל שלושה בלמים.

לזכות מכבי ייאמר שזו עלתה בהרכב חסר אך התבטלות שכזו, לא מתאימה לאלופה הישראלית מת"א.

זה נגמר עם 1:4 שמייתר עבורם את שני משחקיהם האחרונים של הצהובים כחולים מת"א במסגרת המפעל האירופי, מול פרייבורג ובולוניה כשהם עם 5 הפסדים רצופים. כעת ינסו אלה להחזיר את מעט הכבוד שלהם ואולי גם את המקום הראשון בטבלת ליגת העל בכדורגל כשהם מרוחקים 5 נקודות מהמוליכה הפועל באר שבע.