הקבינט המדיני-ביטחוני אישר הערב (חמישי) הקמה והסדרה של 19 יישובים חדשים ברחבי יהודה ושומרון.

בין היישובים שאושרו, לפי הצעת השר בצלאל סמוטריץ' וישראל כ"ץ, נכללים גנים וכדים, שפונו מצפון השומרון במסגרת תכנית ההתנתקות לפני כעשרים שנה.

לצדם, אושרו גם יישובים ותיקים לצד יישובים הנמצאים בשלבי הקמה מוקדמים. מדובר בצעד מדיני משמעותי המרחיב את ההתיישבות הישראלית באזור.

רשימת היישובים שאושרו: אש קודש, אלנבי, גבעת הראל, גנים, הר בזק, יער אל קרן, יציב, ייט"ב מערב, כדים, כוכב השחר צפון, קידה, משעול, נחל דורון, פני קדם, ריחנית, ראש העין מזרח, שלם, טמון.

תנועת נחלה בירכה על המהלך ואמרה: "החלטת ממשלת ישראל הערב על חזרה לשני ישובים נוספים - גנים וכדים בצפון השומרון הינה החלטה חשובה ואמירה ברורה שארץ ישראל כולה שלנו".

עוד נמסר: "אנו מברכים את ממשלת ישראל שכשם שזכתה לחזור ולהקים את הישובים שנחרבו בצפון השומרון תזכה בקרוב להקים מחדש את ההתיישבות היהודית בחבל עזה".