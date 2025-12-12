הסופה "ביירון": המשטרה הודיעה הלילה (שישי) כי היא מנהלת חיפושים נרחבים אחר אליהו אבא שאול, בן 19 מבני ברק, שנעדר מאז יום רביעי בערב. הנעדר יצא מביתו בשעות הערב ומאז אבדו עקבותיו. מהמשטרה נמסר כי החיפושים מתמקדים באזור נחל הירקון לאחר שנעליו של הנעדר נמצאו על שפת הירקון.

מזק"א נמסר כי התקבל דיווח במוקד זק"א על הנעדר, שלפי עדויות נראה לאחרונה לפני יממה ומאז נותק הקשר עמו. בעקבות הזמן שחלף ומזג האוויר הסוער, קיימת דאגה חמורה לחייו. כתגובה לפניית משטרת ישראל, החלו מתנדבי היחידה לאיתור נעדרים של זק"א, בסיוע היחידה למשימות מיוחדות של זק"א, בסריקות נרחבות במקומות אפשריים בהם עשוי היה להימצא. החיפושים נערכים לאורך קו החוף, בפארקים ובאזורים נוספים, וזאת על פי אינדיקציות שהתקבלו לגבי הימצאותו.

תנאי מזג האוויר הסוערים והגשמים הקשים מגבירים את הדאגה לשלומו של אליהו אבא שאול, ומעלים את רמת הסיכון לחייו.

בפארק הלאומי הוקם חפ"ק משותף של כלל גופי החירום והביטחון, שם מנוהלים מאמצי הסריקה. גזרות הסריקה חולקו למתנדבים, והמאמצים להחזיר את הנעדר לקשר עם בני משפחתו נמשכים.

בתוך כך, במד"א הודיעו כי בשעות האחרונות התקבלו דיווחים במוקד 101 של מד"א על הצפות קשות במושב בית שיקמה. תושבים רבים נלכדו בבתיהם עקב המצב הקשה, וצוותי מד"א החלו לפעול במהרה להעניק סיוע רפואי. מד"א הקים נקודת טיפול בשטח היישוב שכללה ניידות טיפול נמרץ, אמבולנסים, אופנועים ורכב יונימוג טיפול נמרץ, בעל יכולות חילוץ גם בתנאי מזג האוויר הקשים.

חילוץ לכודים במושב בית שקמה צילום: תיעוד מבצעי מד"א

צוותי מד"א, שכללו חובשים ופרמדיקים, העניקו טיפול רפואי לפצועים. שבעה נפגעים חולצו מהמקום, בהם גבר כבן 60 במצב בינוני, שסבל מהיפותרמיה, ו-6 נוספים במצב קל. צוותי מד"א במקום ממשיכים להעניק טיפול לנפגעים נוספים מההצפות.

פרמדיק מד"א, יששכר וויס, שעמד בחזית האירוע, סיפר: "הגענו למקום וגילינו שמדובר לא רק בהצפה נקודתית, אלא באירוע שיכול לכלול מספר גדול של נפגעים. עם הזמן החלו להגיע תושבים שסבלו מפגיעות קור קלות, והם חולצו מבתיהם בעזרת רכבי 4X4 ורכב היונימוג של מד"א, שם קיבלו טיפול רפואי ראשוני".