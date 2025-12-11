ב - ז' סיון תשס"א, רצחו ערבים את גלעד זר הי"ד בסופו של ציר "עוקף שכם דרום - ציר גלעד", בעת שקפץ לקריאת חירום במסגרת תפקידו כקצין הבטחון של המועצה האזורית שומרון.

זמן קצר לאחר הרצח, אחיו הקטן איתי ואשתו בת ציון והתינוק למשפחת זר, הקימו (אוהל קטן) את הישוב "חוות גלעד" על קרקעות שנרכשו על ידי משה זר- אביו של גלעד, בסמוך למקום הרצח. לאחר שנים של מאבק מול ערביי האזור והיאחזות עיקשת, החל הישוב לגדול אט אט, תוך ניהול מאבקים משפטיים ועוד.

אחד המבנים המרכזיים הראשונים בישוב היה בית כנסת- קטן, עם רצפת עץ מצופה pvc, קירות ותקרה מפאנל ובמרוצת השנים הוסיפו טלאי ועוד טלאי כדי להכיל את התושבים שהלכו ונוספו ב"ה וכדי לטפל בבלאי הטבעי של חומרים אלו. הדרך היתה מורכבת ובמהלכה ב - כ"ג טבת תשס"ח, רצחו ערבים את הרב רזיאל שבח הי"ד, לא רחוק ממקום הרצחו של גלעד הי"ד.

עם כל תלאות אלו וקשיים נוספים עמם התמודדו תושבי הישוב משך שנים רבות כדוג' העדר חשמל ומים, תשתיות כבישים ועוד ועוד, הישוב הלך וגדל.

הישוב חרט על דגלו עבודה עברית בלבד ותוך סיוע של אלפי אנשים בעלי לב טוב ואהבת ארץ ישראל ועם ישראל וכן גורמי התיישבות שונים, סללו אנשי הישוב כבישים, ביצעו תשתיות חשמל ומים, בנו גני ילדים, מעון, מקווה נשים מפואר (עם נגישות לנכות), מקווה גברים, פינה חמה מפוארת לחיילים ואף סייעו בבניית מגורי חיילים במוצב הסמוך.

לאחרונה הכריז אלוף הפיקוד על הכנסת הישוב חוות גלעד לתחום השיפוט של המועצה האזורית שומרון והחלו בתכנון תב"ע מסודרת. ב- ט"ו תמוז תשפ"ה נפטר משה זר ז"ל, זקן ושבע ימים - כאשר הוא זוכה לראות חלק גדול מחלומו מתממש בחוות גלעד וברמת גלעד ועוד ועוד. כיום הישוב מונה כ- 100 משפחות, רובן משפחות צעירות.

בשנתיים האחרונות רוב גברי הישוב היו מגויסים ולא היה פנאי לעשות משהו קהילתי משמעותי. כעת הגיע הזמן להתרחב ולהקים בית כנסת קבע שיכיל את כל השפע שהקב"ה משפיע על הישוב, במשפחות ובילדים עד בלי די.