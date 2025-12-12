המשטרה פרסמה פנייה לציבור לאיתור אליהו אבא שאול, בן 19 מבני ברק, שנעדר מאז יום רביעי בערב. אבא שאול יצא מביתו, בשיא מזג האוויר הסוער, ומאז אבדו עקבותיו.

החיפושים אחר הנעדר, מתמקדים כרגע לאורך נחל הירקון באזור שדרות רוקח ברמת גן. המשטרה איתרה ממצאים הקשורים לצעיר סמוך לאזור, והחיפושים נמשכים.

אליהו אבא שאול נראה לאחרונה עם חולצה לבנה, סוודר שחור ומכנס שחור, ורכב על אופניים חשמליים בצבע שחור עם כיתוב אדום.

המשטרה ביקשה מהציבור, אם יש לו מידע רלוונטי שיסייע במציאתו של אליהו אבא שאול, לפנות אליה בהקדם.