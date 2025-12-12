רס"ן (במיל') איתן אורבך, בן 50 מבית שאן, שנהרג בתאונת דרכים בדרך מפעילות מבצעית בבקעת הירדן חיכה מאוד לחתונת בתו, ציון, שנקבעה לעוד קצת יותר מחודש.

הבת, בת ה-22, קיבלה לפני שבוע את הבשורה הקשה ביותר שניתן לקבל - ולמרות זאת אין לה או למשפחתה שום כוונה לדחות את החתונה.

בראיון ל"ידיעות אחרונות" מספרת ציון "החתונה הזו שמחה אותו. החיוך שלו אמר הכל. הוא אירגן את החתונה הזו מא' ועד ת', ואנחנו שמחים להגיד שביום חמישי, יום לפני התאונה, הוא זכה לאשר את ההזמנה שתכננו לשלוח למחרת. ואנחנו עוד נשלח אותה, ונתחתן".

"אני לא יודעת איך זה ייראה, אבל זו השמחה של אבא. "השם ייתן לנו כוחות וילמד אותנו איך עושים משהו שנראה בלתי אפשרי. גם לקום בשבת ובראשון אחרי ההלוויה היה נראה בלתי אפשרי, והנה אנחנו עומדים כאן. אז נלמד איך לחיות את החיים האלה מחדש", היא מדגישה.

אימה נחמה, רעייתו של איתן ז"ל, בטוחה גם היא שחייבים להמשיך בתוכניות וכך גם בעלה המנוח היה רוצה. "אני עדיין לא קולטת כל כך הדבר הזה, לרגעים, אבל הקדוש ברוך הוא ייתן לנו כוחות - והשמחה הזו תעיף אותנו לגמרי למקומות טובים, שמחה מטורפת. הולך להיות מדהים".