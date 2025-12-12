אתר ערוץ 7 קיים השבוע בירושלים את מפגש החברים השנתי לרגל חג החנוכה, בסימן של אור, גבורה וניצחון. האירוע התקיים בהשתתפות חברים לדרך, אישי ציבור, נציגי משרדי פרסום ואנשי תקשורת.

במרכז המפגש עמדו דבריהם של שמעון וענת אלקבץ, הוריה של סיוון אלקבץ הי"ד, שנרצחה יחד עם בן זוגה נאור הי"ד בשבעה באוקטובר.

מפגש ערוץ 7 השנתי צילום: מנדי הכטמן

מפגש ערוץ 7 השנתי צילום: מנדי הכטמן

במהלך האירוע התקיימה הפרשת חלה מרגשת בהשתתפות מגישת הפודקאסט הדר מילר, דוברת מועצת שומרון ומנכ"לית קרן הקולנוע של יו"ש אסתר אלוש ומלכי מן מפרסומי ישראל.

הרב זלמן מלמד, ראש מוסדות בית אל, ביקר בשלוחת ישיבת בית אל בנתניה ומסר שיעור מיוחד. השלוחה פועלת בראשות תלמידו, הדיין הרב משה חביב.

הרב זלמן מלמד בשיעור צילום: באדיבות המצלם

ד"ר משה פרץ, תושב היישוב אש קודש, תועד מכין את החנוכייה בשער הכניסה לגבעות שילה.

ד"ר משה פרץ מכין את החנוכייה צילום: ללא קרדיט

שחר יהלום, אלמנתו של סמ"ר יהודה דרור יהלום ז"ל, שנפל בקרב בלבנון לפני כשנה, התארסה עם איתמר גוטליב - מי ששימש כסמל בצוות של יהודה במהלך שירותו בסיירת גולני.

שחר ואיתמר צילום: ללא קרדיט

אביה לובר, אלמנתו של סמ"ר במיל' אלישע יהונתן לובר ז"ל שנפל לפני כשנתיים בעזה, התארסה עם יהושע גילביץ. אביה לובר היא בתו של ראש ישיבת טפחות הרב אייל גריינר.

אביה לובר עם יהושע גילביץ צילום: באדיבות המצלם

באירוע "צמאה" שנערך השבוע לרגל י"ט בכסלו, תועד הזמר ישי ריבו יחד עם אביו ראובן. עוד נצפה המוזיקאי יעקב אסרף, שהופיע במהלך האירועים, מתעמק בלימוד עם הזמר,חברותא בן צור.

ישי ריבו באירוע צילום: אור גפן

יעקב אסרף מתעמק בלימוד צילום: אור גפן

מאחורי הקלעים תועד רגע מיוחד: הזמר החסידי אברהם פריד, שהוא כהן, מברך את הזמר בן צור בברכת כהנים. לאחר מכן הצטרפו השניים לריקוד חסידי עם המפיק נאור כרמי ויעקב אסרף.

ברכת כהנים וריקוד חסידי ללא קרדיט

איש התקשורת החרדי ישראל כהן רכש לאחרונה שטריימל מהודר לקראת חתונת בתו שצפויה להיערך בעוד כשבועיים. מדובר בשטריימל עשוי שערות צבי ובהתאם לטרנד החדש של שטריימל'ך גבוהים.

ישראל כהן עם השטריימל צילום: באדיבות המצלם

בבסיס אימונים של צה"ל הסתיימה השבוע הכשרה ייעודית לחיילים חרדים ודתיים, חלקם בעלי פטור משירות צבאי בעבר. במסגרת "פלוגת שובאל", ע"ש שובאל בן נתן הי"ד, עברו החיילים תרגולי ירי בסיסיים והיכרות עם תרחישי לחימה פשוטים.

לקראת הסמינריונים של מדריכי תנועת אריאל, שיתקיימו השנה בסימן "אני כאן", נערך יום הכנה מיוחד בגבעת התחמושת לצוותי ההנהגה. במהלכו התקיימה שיחה על קרבות הגבורה באתר, והועברה סדנא חינוכית ע"י אורי ממן, רכז הסמינריון הוותיק.

יום הכנה מיוחד צילום: דוברות

הרב יובל שרלו תועד כשהוא קורא בספרו החדש של תלמידו, טוביה רונס, "אורות מאופל", המתעד חוויות אישיות מתוך שדה הקרב בעזה.

הרב שרלו קורא את הספר צילום: ללא קרדיט

יוסי לוי, מנכ"ל עמותת "נצח יהודה", המבקר בימים אלו בארצות הברית, ביקר במרכז חב"ד העולמי - 770 בברוקלין, בליווי הרב בנימין (ימי) ליפשיץ, סגן ראש מועצת שדות דן.

בביקור בחב"ד צילום: ללא קרדיט

במעמד חגיגי נקבעה מזוזה בבית המשפחה הראשונה שעברה להתגורר בגבעת בית ענות שבהר חברון - משפחת פופר. את המזוזה קבע רבה של קריית ארבע, הרב אברהם יצחק שוורץ.

הרב שוורץ קובע מזוזה צילום: באדיבות המצלם

בכנס AZM, הפדרציה הציונית האמריקאית, נאם יו"ר ההסתדרות הציונית העולמית יעקב חגואל, בטקס פרידה מהנשיאה דבי אייזיק והיו"ר מייקל לאופר, ובהצגת הנשיא החדש מארק לונסון והיו"ר שושנה דואק. באירוע השתתף גם נשיא המדינה יצחק הרצוג.

האירוע צילום: ללא קרדיט

ארגון צל"ש, המלווה חיילים בשירותם הצבאי, קיים השבוע סדנה מיוחדת לנשות הקבע בשומרון. הסדנה נערכה בהנחיית הרב והסופר ליאור אנגלמן. לדברי מייסד הארגון, הרב פרץ איינהורן, "מאחורי כל איש קבע עומדת אישה גיבורה".