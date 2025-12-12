אתר ערוץ 7 קיים השבוע בירושלים את מפגש החברים השנתי לרגל חג החנוכה, בסימן של אור, גבורה וניצחון. האירוע התקיים בהשתתפות חברים לדרך, אישי ציבור, נציגי משרדי פרסום ואנשי תקשורת.
במרכז המפגש עמדו דבריהם של שמעון וענת אלקבץ, הוריה של סיוון אלקבץ הי"ד, שנרצחה יחד עם בן זוגה נאור הי"ד בשבעה באוקטובר.
במהלך האירוע התקיימה הפרשת חלה מרגשת בהשתתפות מגישת הפודקאסט הדר מילר, דוברת מועצת שומרון ומנכ"לית קרן הקולנוע של יו"ש אסתר אלוש ומלכי מן מפרסומי ישראל.
הרב זלמן מלמד, ראש מוסדות בית אל, ביקר בשלוחת ישיבת בית אל בנתניה ומסר שיעור מיוחד. השלוחה פועלת בראשות תלמידו, הדיין הרב משה חביב.
ד"ר משה פרץ, תושב היישוב אש קודש, תועד מכין את החנוכייה בשער הכניסה לגבעות שילה.
שחר יהלום, אלמנתו של סמ"ר יהודה דרור יהלום ז"ל, שנפל בקרב בלבנון לפני כשנה, התארסה עם איתמר גוטליב - מי ששימש כסמל בצוות של יהודה במהלך שירותו בסיירת גולני.
אביה לובר, אלמנתו של סמ"ר במיל' אלישע יהונתן לובר ז"ל שנפל לפני כשנתיים בעזה, התארסה עם יהושע גילביץ. אביה לובר היא בתו של ראש ישיבת טפחות הרב אייל גריינר.
באירוע "צמאה" שנערך השבוע לרגל י"ט בכסלו, תועד הזמר ישי ריבו יחד עם אביו ראובן. עוד נצפה המוזיקאי יעקב אסרף, שהופיע במהלך האירועים, מתעמק בלימוד עם הזמר,חברותא בן צור.
מאחורי הקלעים תועד רגע מיוחד: הזמר החסידי אברהם פריד, שהוא כהן, מברך את הזמר בן צור בברכת כהנים. לאחר מכן הצטרפו השניים לריקוד חסידי עם המפיק נאור כרמי ויעקב אסרף.
איש התקשורת החרדי ישראל כהן רכש לאחרונה שטריימל מהודר לקראת חתונת בתו שצפויה להיערך בעוד כשבועיים. מדובר בשטריימל עשוי שערות צבי ובהתאם לטרנד החדש של שטריימל'ך גבוהים.
בבסיס אימונים של צה"ל הסתיימה השבוע הכשרה ייעודית לחיילים חרדים ודתיים, חלקם בעלי פטור משירות צבאי בעבר. במסגרת "פלוגת שובאל", ע"ש שובאל בן נתן הי"ד, עברו החיילים תרגולי ירי בסיסיים והיכרות עם תרחישי לחימה פשוטים.
לקראת הסמינריונים של מדריכי תנועת אריאל, שיתקיימו השנה בסימן "אני כאן", נערך יום הכנה מיוחד בגבעת התחמושת לצוותי ההנהגה. במהלכו התקיימה שיחה על קרבות הגבורה באתר, והועברה סדנא חינוכית ע"י אורי ממן, רכז הסמינריון הוותיק.
הרב יובל שרלו תועד כשהוא קורא בספרו החדש של תלמידו, טוביה רונס, "אורות מאופל", המתעד חוויות אישיות מתוך שדה הקרב בעזה.
יוסי לוי, מנכ"ל עמותת "נצח יהודה", המבקר בימים אלו בארצות הברית, ביקר במרכז חב"ד העולמי - 770 בברוקלין, בליווי הרב בנימין (ימי) ליפשיץ, סגן ראש מועצת שדות דן.
במעמד חגיגי נקבעה מזוזה בבית המשפחה הראשונה שעברה להתגורר בגבעת בית ענות שבהר חברון - משפחת פופר. את המזוזה קבע רבה של קריית ארבע, הרב אברהם יצחק שוורץ.
בכנס AZM, הפדרציה הציונית האמריקאית, נאם יו"ר ההסתדרות הציונית העולמית יעקב חגואל, בטקס פרידה מהנשיאה דבי אייזיק והיו"ר מייקל לאופר, ובהצגת הנשיא החדש מארק לונסון והיו"ר שושנה דואק. באירוע השתתף גם נשיא המדינה יצחק הרצוג.
ארגון צל"ש, המלווה חיילים בשירותם הצבאי, קיים השבוע סדנה מיוחדת לנשות הקבע בשומרון. הסדנה נערכה בהנחיית הרב והסופר ליאור אנגלמן. לדברי מייסד הארגון, הרב פרץ איינהורן, "מאחורי כל איש קבע עומדת אישה גיבורה".